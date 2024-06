W tym tygodniu portEl poleca: Strefę Mocy, Power Fest i mecz Polski

Jest poniedziałek (24 czerwca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Groteskowe spojrzenie na społeczne podziały, snobizm, arystokrację… Podczas kolejnego spotkania z twórczością Witolda Gombrowicza w elbląskim Teatrze. 25 czerwca (wtorek) o godz. 18 przyjrzymy się społeczeństwu oraz sobie. A przy okazji będziemy się świetnie bawić!

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zapraszają we wtorek na bezpłatne warsztaty terenowe (dla dorosłych) poświęcone ziołom świętojańskim. Spotkanie poprowadzi Michał Konkel – biolog, archebotanik, z zawodu zielarz-fitoterapeuta, edukator ziołolecznictwa. Spotkanie jest bezpłatne ale obowiązują zapisy. Zapraszamy!

Czy zastanawiałaś_eś się kiedyś, jak powstają budynki, w których mieszkamy, uczymy się i bawimy? Już teraz możesz to odkryć podczas wakacyjnych warsztatów architektonicznych „Archi-przygody” dla dzieci w wieku szkolnym. Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza w dniach 24-28 czerwca w godz. 10-13.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku zaprasza do wspólnego przeżywania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2024! Kolejny mecz Polski na Euro 2024 i niestety ostatni - z Francją - już we wtorek (25 czerwca) o godz. 18.

W dniach 28-30 czerwca na placu Katedralnym w Elblągu odbędzie się Strefa Mocy, czyli piknik rodzinny poświęcony rozwojowi osobistemu i duchowemu. Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Power Fest Pasłęk to piknik rodzinny z zawodami Strongman i zawodami Hobby Horse! Wydarzenie odbędzie się w Pasłęckim Parku Ekologicznym 29 czerwca. Start godz. 14.

