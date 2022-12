W tym tygodniu portEl poleca: Świąteczne spotkania elblążan, Targi Seniora i Parkrun

Jest poniedziałek (5 grudnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Poniedziałek (5 grudnia)

O godz. 17 w Galerii Filar Sztuki przy Bibliotece Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu (Al. Grunwaldzka 137) odbędzie się wernisaż wystawy pn. "Nitki, wzory i kolory" Anny Karatkiewicz.

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na Koncert Donacyjny, który jest okazją do podziękowania darczyńcom, partnerom i wolontariuszom. Zostaną również wręczone stypendia w ramach projektu „Promocje”. Wspieranie uzdolnionych, młodych artystów to jedno z zadań statutowych ETK, realizowane od początku działalności towarzystwa.

Wtorek (6 grudnia)

O godz. 17 na starówce rozświetli się choinka, co tradycyjnie rozpocznie okres świąteczny w Elblągu. Choinka rozbłyśnie przy elbląskiej katedrze, a później w katedrze biskup elbląski odprawi mszę w intencji miasta.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne zapraszają miłośników tajemnic przeszłości na spotkanie w Kawiarence Clio, które odbędzie się w muzealnym budynku Gimnazjum o godz. 17. Gościem specjalnym będzie Jacek M. Kowalski, autor szeregu publikacji i książek na temat tajemnic II wojny światowej i lat późniejszych, poszukiwań i losów zaginionych obiektów, kolekcji i dzieł sztuki.

Środa (7 grudnia)

W godz. 10-14 w CSE „Światowid” w Elblągu odbędą się Targi Seniora pod hasłem Teraz My!, są wydarzeniem wystawienniczym o charakterze kulturalno-edukacyjnym, skierowanym do seniorów z województwa warmińsko-mazurskiego i ich rodzin. Celem targów jest prezentacja i promocja instytucji, firm i działań kierowanych do seniorów w woj. warmińsko - mazurskim.

O godz. 18 odbędzie się wernisaż wystawy pokonkursowej oraz ceremonia wręczenia nagród w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Ceramicznym „Ceramiony”. Wydarzenie to od lat jest prezentacją dorobku dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie ceramiki, w tym także osób niepełnosprawnych.

Elbląskie muzeum zaprasza na prelekcje online, podczas których odkryte zostaną niektóre z licznych tajemnic elbląskiego zamku krzyżackiego. Spotkania będą podzielone na dwa bloki: dla młodzieży oraz dla osób dorosłych i seniorów. Poprowadzą je elbląscy historycy i archeolodzy, a także gość specjalny: prof. UKSW dr hab. Fabian Welc.

Sobota (10 grudnia)

Na 10 i 11 grudnia miasto zaplanowało "Świąteczne spotkania elblążan", cała impreza odbędzie się na ul. Stary Rynek. Będzie jej towarzyszył m. in. kiermasz na rzecz małego Mikołaja, który zakrztusił się winogronem w przedszkolu. Jarmark świąteczny z produktami regionalnymi i rękodziełem rozpocznie się o godz. 11 i potrwa do godz. 20.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W tę sobotę niezmiennie ruszy kolejny bieg. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Niedziela (11 grudnia)

W niedzielę "Świąteczne spotkania elblążan" potrwają od 11 do 18. O 15 rozpocznie się coroczna Wigilia elblążan, podczas której będzie można podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia i co nieco zjeść.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos. Miłego tygodnia!