Święta po elbląsku. Jak będą wyglądały miejskie obchody?

Kolejny rok się kończy, kolejne święta przed nami, także w tym miejskim wydaniu. Co zaplanowano na 6 grudnia i jak będą wyglądały Świąteczne Spotkania Elblążan?

- Rozpoczęciem okresu świątecznego będzie tradycyjne rozświecenie choinki, 6 grudnia o godz. 17 - mówił na dzisiejszej konferencji prasowej Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. Choinka rozbłyśnie przy elbląskiej katedrze, a później w katedrze biskup elbląski odprawi mszę w intencji miasta. Przypomnijmy: od sześciu lat św. Mikołaj jest patronem Elbląga. Rozświetleniu choinki towarzyszyć będą też występy młodych elblążan i wizyta motomikołajów.

"Świąteczne spotkania elblążan" zaplanowano na 10 i 11 grudnia, cała impreza odbędzie się na ul. Stary Rynek. Będzie jej towarzyszył m. in. kiermasz na rzecz małego Mikołaja, który zakrztusił się winogronem w przedszkolu, co poskutkowało zatrzymaniem akcji serca. Chłopiec potrzebuje rehabilitacji. Dodajmy, że podczas świątecznych imprez będzie też można wesprze datkami elbląskie schronisko dla zwierząt.

- Myślę, że ta przedświąteczna atmosfera będzie nas wprowadzać do tych świąt, na które wszyscy czekamy. Zapraszam wszystkich elblążan – mówił o nadchodzących wydarzeniach prezydent Wróblewski.

Program świątecznych wydarzeń w szczegółach zaprezentował na konferencji Adam Jocz, dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Kultury UM.

- Scena, która będzie funkcjonować na ul. Stary Rynek, będzie udostępniona dla dzieci i młodzieży z naszych szkół i przedszkoli, ale również elblążan, którzy chcą pokazać się ze swoim świątecznym repertuarem – podkreślał dyrektor.

Jarmark świąteczny z produktami regionalnymi i rękodziełem rozpocznie się w sobotę (10 grudnia) o godz. 11 i potrwa do godz. 20. Będzie mu towarzyszył m. in. festiwal food trucków. Od 11 do 13 tradycyjnie już zaplanowano gotowanie z Elbląskim Klubem Szefów Kuchni. Od 11 do 18 na starówce będą organizowane warsztaty i animacje dla dzieci (na starówce będzie można spotkać m. in. postacie z bajek, aniołki, szczudlarzy etc., będzie też zjeżdżalnia pontonowa). W godz. 12-15 swoje występy artystyczne będą miały dzieci i młodzież.

W niedzielę (11 grudnia) dzień na starówce będzie wyglądał podobnie, impreza będzie trwała od 11 do 18. Występy dzieci i młodzieży odbędą się w godz. 13-17. O 15 rozpocznie się coroczna Wigilia elblążan, podczas której będzie można podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia i co nieco zjeść.

Plakat z harmonogramem imprezy tutaj.