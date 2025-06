W tym tygodniu portEl poleca: Święto Muzyki, spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską, Dni Tolkmicka

Jak co poniedziałek zapraszamy do przeglądu wydarzeń nadchodzącego tygodnia. Co nas czeka w najbliższym czasie?

Adam Kałduński, uczestnik 19. Edycji Konkursu Chopinowskiego, która odbędzie się w tym roku, w poniedziałek, 16 czerwca zagra w Zespole Szkół Państwowych w Elblągu. To wyjątkowa okazja, by posłuchać jednego z najlepszych polskich pianistów młodego pokolenia! Koncert zacznie się o godz. 17, wstęp wolny. Również w poniedziałek, o godz. 18 w Bibliotece Elbląskiej, w sali “U św. Ducha” odbędzie się spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską – wybitną reporterką i autorką biografii, które na nowo otwierają znane życiorysy. Po książkach o ks. Janie Twardowskim, rodzinie Beksińskich i Krzysztofie Komedzie, autorka przygląda się postaci wyjątkowej i skomplikowanej – Marii Konopnickiej. We wtorek, 17 czerwca, 16. Pułk Logistyczny Obrońców Westerplatte organizuje uroczyste obchody swojego święta. Zaprasza w godz. 10-13 na dzień otwartych koszar przy ul. Łęczyckiej. 18 czerwca odbędą się Dni Tolkmicka 2025! Gwiazdą wieczoru będzie zespół ENEJ. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie, ponieważ łączyć będzie muzyczne emocje z rodzinną atmosferą i bogatą ofertą rekreacyjno-gastronomiczną. W nadchodzący weekend po raz siódmy spotkamy się, by celebrować Elbląskie Święto Muzyki. Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? - pomysłodawca i organizator imprezy, gorąco zaprasza na koncerty, pokazy, warsztaty i happeningi. W sobotę, 21 czerwca, w amfiteatrze w Młynarach odbędzie 33. Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE 2025. W tym roku wystąpią: Zespół Pieśni i Tańca Dumka, Don Vasyl Junior i Cygańskie Gwiazdy, Krambabula, The Ukrainian Folk, Nadija, Szarawary. Początek imprezy o godz. 16. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!

