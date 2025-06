Uczestnik Konkursu Chopinowskiego zagra w Elblągu

Adam Kałduński (Fot. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)

Adam Kałduński, uczestnik 19. Edycji Konkursu Chopinowskiego, jaka odbędzie się w tym roku, zagra już w poniedziałek w Zespole Szkół Państwowych w Elblągu. To wyjątkowa okazja, by posłuchać jednego z najlepszych polskich pianistów młodego pokolenia i to gratis!

Recital fortepianowy z udziałem Adama Kałduńskiego odbędzie się w elbląskiej szkole muzycznej już w poniedziałek, 16 czerwca o godz. 17. Wstęp wolny. Adam Kałduński ma 29 lat, pochodzi z Gdańska. "W 2015 roku ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego, w klasie fortepianu Mariusza Trzebniaka. Następnie kształcił się w bydgoskiej Akademii Muzycznej w klasie Katarzyny Popowej-Zydroń, gdzie otrzymał tytuł magistra (2020), a także ukończył studia podyplomowe (2022). W latach 2016-2019 studiował równocześnie pod kierunkiem Katarzyny Popowej Zydroń oraz Jerzego Sulikowskiego" - czytamy na stronie Chopin en Vacance. Pan Adam zakwalifikował się do 19. edycji Konkursu Chopinowskiego, jednego z najsłynniejszych wydarzeń w świecie muzyki poważnej, który odbędzie się w październiku 2025 roku. O udział w konkursie ubiegała się rekordowa liczba ponad 640 pianistów z całego świata, spośród nich jury wybrało 85 osób, które wystąpią w konkursie głównym, Adam Kałduński jest określany jako polska nadzieja na zwycięstwo w Konkursie Chopinowskim. - Jest zwycięzcą II Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego dla Młodych Pianistów w Pekinie (2019). Zdobył pierwszą nagrodę i pięć nagród specjalnych (m.in. Nagrodę Krytyków oraz Nagrodę Publiczności) na III Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym "Premio Amadeus" w Lazise (2023). Inne osiągnięcia konkursowe pianisty obejmują: drugą nagrodę na 50. Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie (2020), pierwszą nagrodę na XVI Ogólnopolskim Festiwalu Pianistycznym „Chopinowskie Interpretacje Młodych” w Koninie-Żychlinie (2019); pierwszą nagrodę oraz trzy nagrody specjalne na XXII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni (2014), jak również nagrody na wielu innych konkursach - informuje strona Chopin en Vacance. Brał udział w XVIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie (2021), wystąpił w pierwszych dwóch etapach. Był także półfinalistą International Telekom Beethoven Competition Bonn (2023).

red.