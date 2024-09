W tym tygodniu portEl poleca: Święto Wiatru, EOK, premiera w teatrze, wernisaże i dni otwarte

Jest poniedziałek (9 września), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

W środę, 11 września w swoje progi zaprasza Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Odbędą się tam dwa wernisaże malarskie. Edyta Ciesla von Fragstein zaprezentuje swoją twórczość w ramach wystawy "Lady in Red", na której będzie można zobaczyć prace inspirowane dziełami Pablo Picassa, Jacksona Pollocka czy Jean-Michael Basquiata. Jednocześnie odbędzie się wernisaż wystawy poplenerowej „Czysta energia” z Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Dzierzgoniu przygotowanej przez artystów z Francji, Szwecji i Polski.

W czwartek, 12 września czeka nas kolejny wernisaż, tym razem w Centrum Sztuki Galerii EL. Jak informuje elbląska świątynia sztuki: „Mutants to indywidualna wystawa Nadii Markiewicz, prezentująca prace site-specific dedykowane przestrzeni zdesakralizowanego, średniowiecznego kościoła. W perspektywie gotyckiej rozety umieszczonej w oknie na ścianie wschodniej – symbolu piękna, ideału i miłości, wyrasta wśród ułożonych na posadzce prezbiterium płyt nagrobnych osobliwy ogród, o wyjątkowych cechach spontanicznych mutacji genetycznych nazywanych Sportami". Start o godzinie 18.

Weekend w Elblągu upłynie nam też pod znakiem Dni Otwartych w Centrum Spotkań Europejskich Światowid, które odbędą się 13 września w CH Ogrody i 15 września w samym Światowidzie. Szczegóły można znaleźć tutaj.

W sobotę, 14 września czeka nas ciekawa impreza na boisku szkolnym w Łęczu. Święto Wiatru i Podcieni to "nowa i unikalna inicjatywa kulturalna, która ma na celu podkreślenie wyjątkowych walorów wsi Łęcze oraz całego regionu warmińsko-mazurskiego. Organizując to wydarzenie, pragniemy zwrócić uwagę na zabytkowy wiatrak oraz charakterystyczne dla tego regionu domy podcieniowe" – podają organizatorzy. W programie występy artystyczne, warsztaty i pokazy latawców, piana party, festiwal kolorów, konkursy z nagrodami, warsztaty plastyczne, fotobudka i wiele innych atrakcji. Gwiazdą wieczoru będzie zespół GROOVNO, impreza potrwa od 12 do 18.

Okno na parlament - to kolejna premiera w Teatrze im. A. Sewruka. Odbędzie się ona 14 września o godz. 18 na dużej scenie teatru.

Również w sobotę Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na uroczystą inaugurację sezonu artystycznego 2024/2025. Odbędzie się ona już 14 września o godzinie 19 w elbląskiej szkole muzycznej, program jest tutaj.