W tym tygodniu portEl poleca: Teatr, świąteczne spotkanie i tańce

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

W poniedziałek, 15 grudnia 2025 r., w konwencji „sceny przy stoliku” zostanie zaprezentowany tekst Patricka Süskinda „Kontrabasista”. Jest to opowieść o samotności, z którą mierzy się tytułowy bohater. Rozpoczęcie o godz. 17 w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

W środę, 17 grudnia o 17.30 w Kinie Światowid odbędzie się specjalne spotkanie w ramach cyklu „Elbląg na dużym ekranie". Tematem będą tragiczne wydarzenia sprzed 55 lat, o których opowie dr hab. Tomasz Gliniecki. Wyświetlony zostanie film pt.: „Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł” w reżyserii Antoniego Krauze z 2011 roku.

W piątek, 19 grudnia o godzinie 17 na elbląskim Placu Dworcowym odbędzie się kolejne spotkanie z osobami najbardziej potrzebującymi w naszym mieście. Będzie to szczególne spotkanie w wyjątkowym świątecznym wydaniu. Jest ono jedenastym tego rodzaju przedsięwzięciem zainicjowanym przez Misję Teen Challenge, skierowanym m.in. do osób bezdomnych, samotnych oraz potrzebujących.

W sobotę, 20 grudnia w godz. 10-19 w Centrum Spotkań Europejskich Światowid odbędą się taneczne Mistrzostwa Województwa. Odbywają się na koniec roku kalendarzowego w każdym regionie Polski i ma na celu wyłonienie najlepszych par we wszystkich kategoriach wiekowych z podziałem na style taneczne. Start w Mistrzostwach Województwa daje parom możliwość uzyskania kwalifikacji do udziału w Mistrzostwach Polski.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!