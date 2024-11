W tym tygodniu portEl poleca. Turniej darta, koncert Deltaphonic i multimedialną wystawę

Jak co poniedziałek zapraszamy do przeglądu wydarzeń nadchodzącego tygodnia. Co się będzie działo? Przedstawiamy nasze propozycje.

Poniedziałek (18 listopada)

„Andrea Bocelli. Wielki jubileusz 30-lecia występów” - na wydarzenie zaprasza Kino Światowid. Podczas przygotowanego z rozmachem show usłyszymy słynną arię „Nessun dorma” z opery „Turandot” Pucciniego, niekwestionowany przebój „Con te partirò” i wiele innych chwytających za serce utworów. Wersję kinową koncertu wyreżyserował Sam Wrench („Taylor Swift: The Eras Tour”, „Billie Eilish: Live at The O2”), laureat nagrody Emmy i nominowany do nagrody Grammy.

Wtorek (19 listopada)

Seans we Wtorkowym Kinie dla Dorosłych. Tym razem odbędzie się on w świątecznym klimacie. Obejrzeć będziemy mogli kolejną część Listów do M.

Środa (20 listopada)

Pub Beczka zaprasza na koncert zespołu Deltaphonic. U nas w konkursie jeszcze tylko dziś możecie wygrać bilety na to wydarzenie.

Czwartek (21 listopada)

O godz. 11 Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 zaprasza na Klub Książkowych Ludków dzieci w wieku 2-3 lata wraz z opiekunami (wstęp wolny). Zajęcia będą inspirowane książką Delphine Lacharron „Złotowłosa i trzy niedźwiadki”. Więcej informacji: tel. 55 625 60 23.

O godz. 19 Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka w Kinie Światowid zaprasza na seans. Będzie okazja, żeby obejrzeć nagradzany film dokumentalny Lidii Dudy pt. „Las”.

Piątek (22 listopada)

O godz. 18 otwarcie wystawy w CSE Światowid „ŚWIATŁO/CIEŃ", która zastąpi wystawę o elbląskich pionierach. Na II piętrze zaprezentowane zostaną cyfrowe zabytki z epoki średniowiecza, z naszego regionu. Wystawie towarzyszyć będzie aplikacja wirtualnej rzeczywistości.

O godz. 18 start turnieju darta w Hotelu Młyn. Turniej potrwa do niedzieli. Więcej informacji o wydarzeniu w linku.

CH Ogrody zapraszają na wydarzenie pt. Starożytny Egipt w Ogrodach. Potrwa ono od piątku (22 listopada) do soboty (23 listopada). - To nie tylko fascynująca lekcja historii - przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, które pozwolą dzieciom poczuć się jak młodzi odkrywcy - zapewniają organizatorzy.

Sobota (23 listopada)

O godz. 9 w parku Modrzewie startuje Parkrun (bieg, chód na 5 km).

O godz. 10 rozpocznie się drugi dzień zmagań w turnieju darta. O godz. 19 Kino Światowid zaprasza na spotkanie z operą w cyklu "The Metropolitan Opera", tym razem będziemy mogli obejrzeć Toscę.

Niedziela (24 listopada)

O godz. 10 w Hotelu Młyn rozpocznie się kolejny dzień Pucharu Polski w darcie.

O godz. 18 Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu na koncert. Five Elements – jesienny koncert będzie przepełniony wieloma muzycznymi kolorami. Więcej informacji w linku.

O godz. 18 Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu na koncert. Five Elements – jesienny koncert będzie przepełniony wieloma muzycznymi kolorami. Więcej informacji w linku.