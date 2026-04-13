W tym tygodniu portEl poleca: warsztaty, wystawy i taniec

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na tradycyjne wiosenne spotkania z filmem animowanym w ramach O!PLA - 14. Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji. Po raz pierwszy w Elblągu do programu dla dorosłych dołącza program dziecięcy. Cały program tutaj.

Nie chcesz kolejnych zajęć, podczas których wszyscy wokół tworzą z rozmachem, a Ty zastanawiasz się, czy na pewno robisz to dobrze? To super - ten warsztat dokładnie taki NIE BĘDZIE. Randki ze sztuką 60+, 15 kwietnia o 13 w Galerii EL.

Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu zaprasza na wystawę fotograficzną „Ptasi Świat – portrety natury” autorstwa Piotra Leibnera. Wernisaż odbędzie się 15 kwietnia o godzinie 18.

Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu serdecznie zaprasza na wystawę malarstwa Małgorzaty Kaczmarek „Istota życia” w Galerii Filar Sztuki przy Bibliotece ANS w Elblągu (Al. Grunwaldzka 137), której otwarcie odbędzie się 16 kwietnia o godz. 17.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na kolejne Twórcze Spotkania. "Sekretny wachlarz" - 18 kwietnia o 12.

W sobotę, 18 kwietnia, o godz. 13 filia biblioteczna Słoneczna zaprasza dzieci w wieku 4+ wraz z opiekunem na wyjątkowe spotkanie z Karoliną Jakiel, autorką książki „Bulcia w podróży”. Wstęp wolny.

Również 18 kwietnia w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędzie się Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego JANTAR. To prestiżowe wydarzenie co roku przyciąga do Elbląga liczne grono tancerzy z całej Polski oraz miłośników tańca towarzyskiego. Turniej stanowi doskonałą okazję do integracji środowiska tanecznego oraz popularyzacji tej widowiskowej dyscypliny sportu.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!