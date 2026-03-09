W tym tygodniu portEl poleca: wernisaż, biegi i basen

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Indywidualna wystawa Łukasza Patelczyka, w ramach cyklu Cechy wspólne, cechy wyjątkowe, pn. „Przestrzeń skonstruowana – współistnienie” prezentowana w obu nawach Galerii EL jest spotkaniem dwóch porządków: współczesnej twórczości malarskiej artysty oraz historycznego profilu programowego instytucji, związanego z geometrią, sztuką konkretną i minimalizmem. Prezentacja prac Łukasza Patelczyka wpisuje się w tę tradycję, jednocześnie proponując jej aktualne, autorskie rozwinięcie. Wernisaż 12 marca o 18.

Parkrun zaprasza na kolejne sobotnie spotkanie (godz. 9), podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Zbiórka na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Sportowe emocje znów zagoszczą na pływalni. W dniach 14–15 marca w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka odbędzie się trzecia edycja zawodów pływackich Dolinka Swim Challenge skierowanych do amatorów. Zapisy właśnie wystartowały, trwają do 10 marca.

W dniach 14-15 marca w Elblągu odbędzie się międzynarodowy turniej w hokeja dziewcząt i chłopców do lat 13. Zawody organizuje UKS Wikingowie, który zaprasza do kibicowania i wsparcia tej ciekawej inicjatywy. Rozpoczęcie w sobotę o 9.

Dobrego tygodnia!