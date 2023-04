W tym tygodniu portEl poleca: wernisaż, festiwal filmowy i turniej tańca

Jest świąteczny poniedziałek (10 kwietnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Wystawa Magalskiej w krużganku Galerii EL nawiązuje do szlacheckiego „postaw się, a zastaw się”. Główny element ekspozycji to biesiadny, szlachecki stół z elegancką porcelanową zastawą nawiązującą do prestiżu i splendoru gospodarzy „szlacheckiego domu”. Wernisaż rozpocznie się o godz. 18 w czwartek (13 kwietnia). Wstęp wolny.

Filia biblioteczna Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza dzieci wraz z rodzicami/opiekunami w czwartek (13 kwietnia) na zajęcia w bibliotecznej „Stacyjce”. Będzie mnóstwo świetnej zabawy i ciekawe książkowe historie. Obowiązują zapisy.

Elbląg jest jedną z ponad 80 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W tę sobotę (15 kwietnia) niezmiennie ruszy kolejny bieg i to już będzie 100. edycja! Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki razem z CS Galerią EL zapraszają w weekend (15-16 kwietnia) na „21. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie”. Po raz pierwszy w Elblągu! Wstęp wolny, liczba miejsc jest ograniczona.

Występy najlepszych tancerzy z całej Polski będzie można obejrzeć podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego „Jantar”. Taneczne zmagania odbędą się w niedzielę (16 kwietnia) w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. Miłego tygodnia!