W tym tygodniu portEl poleca: Wielki Test Wiedzy o Elblągu, Echa Sawanny i Bal Andrzejkowy dla dzieci

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Poniedziałek, 24 listopada

„Małe zbrodnie małżeńskie” Éric-Emmanuela Schmitta to tytuł listopadowej „Sceny przy stoliku”. Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Teatr im. Aleksandra Sewruka zaprasza w poniedziałek na godz. 17 na opowieść o parze, która po latach wspólnego życia próbuje odbudować swoją relację. Bilety do nabycia w kasie teatru.

Wtorek, 25 listopada

Wyjątkowo we wtorek na wernisaż zaprasza Centrum Sztuki Galeria EL. Najnowsza wystawa - autorstwa Stacha Szumskiego pod tytułem "Kultura spalonego horyzontu" odnosi się do najstarszych znanych form architektury stworzonej przez Homo sapiens na terenach dzisiejszej Europy Wschodniej w okresie górnego paleolitu. Instalacja site specific, zlokalizowana w nawie głównej Galerii EL, stworzona została przez artystę w oparciu o architekturę miejsca. Główną inspiracją dla pracy była konstrukcja odkryta w Mezirechu na Ukrainie – zbudowana około 16 tysięcy lat temu z kości mamutów. Początek wernisażu o godz. 18, wstęp wolny.

Redakcja portEl zaprasza serdecznie wszystkich chętnych na VII Wielki Test Wiedzy o Elblągu, który odbędzie się o godz. 18 w dużej sali kinowej. Na uczestników czeka pula nagród o łącznej wartości 16 tys. zł, świetna zabawa i film-niespodzianka. Liczymy na liczne przybycie miłośników lokalnej historii, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę. Serdecznie zapraszamy, zapisy jeszcze trwają, a szczegóły tutaj.

Środa, 26 listopada

W Centrum Spotkań Europejskich zagości multimedialna wystawa „Echo Sawanny". Możemy spodziewać się opowieści o świecie, który pulsuje w rytmie afrykańskiej ziemi. Marian Lubawski – fotograf, podróżnik i miłośnik natury – prowadzi widza przez krajobrazy sawanny, gdzie człowiek, zwierzę i przestrzeń współistnieją w naturalnej harmonii. Jego kadry, pełne wrażliwości i uważności, ukazują zarówno majestat dzikich zwierząt, jak i codzienność społeczności żyjących blisko natury.

Wernisaż rozpocznie się o godz. 18, wstęp wolny.

Również w środę i także o godz, 18 w Kamieniczka Elbląskich przy ul. św. Ducha odbędzie się wernisaż fotografii na temat Wysoczyzny Elbląskiej. Spotkanie będzie połączone z prelekcją na temat tego regionu, którą wygłosi Benita Kończak, przewodniczka turystyczna. Wstęp wolny.

Czwartek, 27 listopada

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza do Kina Światowid na kolejne spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 27 listopada o godzinie 19. Tym razem widzowie zobaczą film „Ostatni wiking”, a prelekcję oraz dyskusję poprowadzi dr Bartosz Filip z Uniwersytetu Gdańskiego.

Niedziela, 30 listopada

30 listopada w godz. 10-18 Pracownia Nonieziemia przy ul. Hetmańskiej 11/10 zamieni się w ciepłą przestrzeń pełną światła i dobrych rzeczy. Organizatorzy zapraszają na przedświąteczny jarmark wszystkich miłośników produktów tworzonych z sercem - po wyjątkowe upominki w sam raz na zbliżający się świąteczny sezon.

W niedzielę, 30 listopada, w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się Magiczny Bal Andrzejkowy dla Dzieci (przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych). Udział jest bezpłatny. Początek o godz. 12. Szczegóły tutaj.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!