W tym tygodniu portEl poleca: zawody balonowe, warsztaty i Kumiela Fest

Jest poniedziałek (14 sierpnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia.

Od środy do niedzieli (16-20 sierpnia) potrwają XVII Zawody Balonowe im. Bogusława Stankiewicza o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Gondole będzie można podziwiać w Pasłęku i okolicach.

Biblioteka Elbląska zaprasza na warsztaty. W środę (16 sierpnia) odbędą się warsztaty z plakatu typograficznego, w czwartek (17 sierpnia) warsztaty druku małej formy typograficznej, zaś w piątek (18 sierpnia) warsztaty historycznych technik drukarskich.

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na przegląd wybranych artystów reprezentujących Elbląską Scenę Muzyczną. W sobotę (19 sierpnia) w Amfiteatrze - Park Dolinka odbędzie się Kumiela Fest.

W ramach corocznej akcji PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, organizuje darmowe spacery pod hasłem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. W ten weekend wyruszy spacer pod hasłem „Śladami Georga Jacoba Steenke, rejs Elbląg-Buczyniec”. Szczegóły na plakacie.

W sobotę, jak co tydzień, na przejście, przetruchtanie lub przebiegnięcie wspólnie dystansu 5 km w parku Modrzewie zapraszają organizatorzy parkrun. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział, który jest bezpłatny. Początek o godz. 9.

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na kolejną odsłonę Salonu Muzycznego. W tę niedzielę (20 sierpnia) czeka nas monodram w wykonaniu Teresy Suchodolskiej pt. „Mój boski rozwód”. Szczegóły na plakacie.

W tym roku Jarmark Św. Bartłomieja odbędzie się w niedzielę, tradycyjnie na pasłęckiej starówce.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. Miłego tygodnia!