Walentynkowa studniówka Zespołu Szkół Technicznych

fot. Mikołaj Sobczak

– Co może być ważniejsze w życiu? Właśnie to, co jest przed nami. Bal studniówkowy wyznacza ostatnią prostą przed najważniejszym egzaminem w życiu każdego młodego człowieka, czyli maturą – mówiła Hanna Mierzejewska, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu podczas oficjalnego otwarcia studniówki 2025 w Nowej Holandii. Zobacz zdjęcia.