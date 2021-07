Warsztaty przyrodnicze

Już w poniedziałek 5 lipca rozpocznie się Cykl warsztatów przyrodniczych online Parku Krajobrazowego Wysoczyny Elbląskiej. Pierwszy odcinek pod tytułem "Zielnik - zrób to sam" dostępny będzie o godzinie 17 na parkowym kanale Youtube

Lista warsztatów:

1.Zielnik - zrób to sam - 5.07

2.Domki dla zapylaczy - zrób to sam - 2.08

3.Wędrówki ptaków - mapa przelotów - 7.09

4.Poznaj dary jesieni – nie tylko kasztany - 4.10

5.Dokarmiaj z głową - mini karmnik dla ptaków - 2.11



Regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.