Wąskotorówką w święta

W tym sezonie żuławska wąskotorówka rozpocznie kursy już w Wielkanoc. 5 oraz 6 kwietnia kolejka będzie jeździła na trasie Nowy Dwór Gdański-Stegna Gdańska-Jantar.

Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych poinformowało o uruchomieniu specjalnych kursów pociągów pasażerskich 5 i 6 kwietnia na trasie Nowy Dwór Gdański-Stegna Gdańska-Jantar. Odjazdy z Nowego Dworu Gdańskiego o godz.: 10:00, 13:00, 16:00. Powroty z Jantara o godz. 11:30, 14:30, 17:30. Powroty ze Stegny o godz.: 11:55, 14:55, 17:55.

Przypomnijmy, że żuławską wąskotorówkę czeka niebawem remont. Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych, które jest jej operatorem, otrzymało od spółki PLK materiały niezbędne do modernizacji tej historycznej trasy. Przede wszystkim poprawiany będzie stan torowiska.

W ubiegłym roku pociągi ŻKD kursowały przez 117 dni, realizując 1289 kursów i przewożąc ponad 81 tys. pasażerów