Wegetarianin tylko pod przymusem (Opowieści z lasu, odc. 281)

Nasz dzisiejszy bohater występuje w dwóch podgatunkach: jako jeż zachodnioeuropejski lub wschodnioeuropejski. Zapraszamy na spotkanie z sympatycznym ssakiem.

Jeż zachodnioeuropejski ma ciemną, brunatną plamę na środku piersi, jego wschodniego krewniaka cechuje z kolei białawy spód ciała, o czym czytamy na ekologia.pl.

- Długość ciała tego gatunku wynosi ok. 26 cm, długość ogona 2 -4 cm, masa ciała 0,6 -1,2 kg. Grzbiet, boki ciała i wierzch głowy pokryte są kolcami o długości 2 -3 cm. Środkowa ich część ma barwę brązową, a podstawa i koniec są żółte – podaje strona. Zwierzę ma lekko wydłużony i ostro zakończony pysk, niewielkie uszy. Może zwinąć się w kulę i stroszyć kolce dzięki podskórnemu mięśniowi okrężnemu.

Występowanie obu podgatunków wyznacza Odra. Spotkamy go w całej Europie i w strefie umiarkowanej Azji, o czym również informuje ekologia.pl.

W menu jeża znajdują się owady i drobne kręgowce, nie pogardzi też dżdżownicą, ślimakiem albo... padliną. Portal podaje, że gdy naprawdę zgłodnieje, to wybierze też wegetariańskie przysmaki. To jednak ostateczność, na pewno nie spotkamy go – jak na obrazkach – niosącego na kolcach jabłka.

Właśnie trwa okres rozrodczy jeża europejskiego (maj-wrzesień). Ciąża trwa 6-8 tygodni.

- Rodzi się 3-8 nagich i ślepych młodych, które szybko pokrywają się miękkimi kolcami. Twarde i ostre kolce pojawiają się dopiero w 6 tygodniu życia – czytamy na stronie. Ciekawostką jest to, że jeże europejskie wykazują dużą odporność na jady zwierzęce i bakteryjne. Ich problemem jest natomiast słabość do zurbanizowanych terenów, przez co często giną na drogach. Ssak zamieszkuje skraje lasów, parki, ogrody – ceni sobie miejsca pełne drzew, krzewów i innej roślinności.

Jak czytamy na portalu medianauka.pl, jeż zachodni to największy jeż występujący w kraju. Zwijanie się w kolczastą kulkę (na ciele ma do 7000 kolców!) to jego odpowiedź na zagrożenia. Jeż europejski jest w Polsce gatunkiem chronionym. Jest aktywny zarówno w dzień, jak i w nocy (chyba, że odbywa właśnie mniej więcej półroczny sen zimowy). Dokąd tupta nocą jeż? Może podpowiedzą coś w tej sprawie Czytelnicy Opowieści z lasu...