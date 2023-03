Wejście na stadion jeszcze w remoncie

- Z uwagi na warunki atmosferyczne konieczne do wykonania robót elewacyjnych i asfaltowych termin zakończenia robót ustalony został na 30 maja tego roku - poinformował nas Łukasz Mierzejewski z biura prasowego elbląskiego Urzędu Miejskiego. Patrzymy na to, co dzieje się z inwestycją z Budżetu Obywatelskiego, na stadionie przy ul. Agrykola. Zobacz zdjęcia.

Przypomnijmy: w 2021 roku sympatycy Olimpii Elbląg złożyli projekt budowy sanitariatu, modernizacji kas biletowych, rewitalizacji nawierzchni i budowy parkingu od ulicy Agrykola przy Stadionie Miejskim. Projekt wygrał głosowanie, zyskał poparcie 1412 mieszkańców Elbląga i... zaczęły się schody (mówiąc kolokwialnie).

Najpierw projekt okrojono. Szerzej pisaliśmy o tym tutaj. Zrezygnowano bowiem z części inwestycji dotyczącej parkingu i kasy przy ul. Wspólnej. - W związku z tym, że inwestycja znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, jako otoczenie budynku Szkoły Sportowej Nr 3 w Elblągu, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków nie wyraził zgody na budowę parkingu ze względu na prawnie chronioną zieleń na tym obszarze. Zadanie obejmuje jedynie naprawę nawierzchni drogi, bez lokowania przy niej stanowisk postojowych - przypomina Łukasz Mierzejewski z biura prasowego elbląskiego ratusza.

30 listopada 2022 roku została podpisana umowa z Zakładem Ogólnobudowlanym inż M. Markiewicza. Zgodnie z informacją ze strony internetowej Urzędu Miejskiego wykonawca miał trzy miesiące na wykonanie zadania.

„Zakres prac, w ramach podpisanej dziś umowy obejmuje między innymi: roboty rozbiórkowe, budowę sanitariatu na terenie stadionu miejskiego, budowę pomieszczenia depozytowego do przechowywania przedmiotów kibiców, modernizację kas biletowych, odnowienie ceglanej elewacji i drzwi, naprawę dachu, wykonanie niezbędnych przyłączy wod.-kan. i elektrycznych, rewitalizację nawierzchni - dojścia do kasy, dojścia do 2 kontenerów użytkowych, chodnika przy wejściu na stadion oraz naprawę i wymianę ogrodzenia.“ - możemy przeczytać na stronie internetowej elbląskiego ratusza.

Co zostało wykonane do tej pory? - Do 28 lutego zakończono prace na dachu budynku kasowego, zaizolowano ławy fundamentowe, rozprowadzono wewnętrzną instalację, wymieniono stolarkę okienną, ustawiono kontenery, doprowadzono media, ułożono podbudowę pod nawierzchnię asfaltową, odremontowano trzy słupki ogrodzeniowe, trwa remont bram. - informuje Łukasz Mierzejewski. - Z uwagi na warunki atmosferyczne konieczne do wykonania robót elewacyjnych i asfaltowych termin zakończenia robót ustalony został na 30 maja .2023 r.

Wartość realizowanych robót wynosi 638 tys. zł.