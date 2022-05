Remont stadionu okrojony

Brama stadionu i kasy biletowe od strony ul. Agrykola będą wyremontowane (fot. Anna Dembińska)

Projekt częściowego remontu Stadionu Miejskiego przy ul. Agrykola, który zwyciężył w ubiegłym roku w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim, został okrojony. Do kosza poszedł m. in. parking przy stadionie. Co zostało?

Kibice Olimpii Elbląg zmobilizowali się w ubiegłorocznym głosowaniu w Budżecie Obywatelskim. Efektem było zwycięstwo projektu pn. „Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego, modernizacja kas biletowych, rewitalizacja nawierzchni od ul. Agrykola oraz budowa parkingu“. Projekt zdobył poparcie 1412 mieszkańców Elbląga i został skierowany do realizacji. 12 kwietnia odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli wnioskodawcy, urzędnicy z Departamentu Sportu, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Departamentu Inwestycji. - Celem spotkania było dokonanie wizji lokalnej oraz doprecyzowanie ostatecznego zakresu i standardu wykonania obiektów stadionowych, opisanych we wniosku do Budżetu Obywatelskiego 2022, przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań formalnych i finansowych - informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego elbląskiego ratusza. Projekt został okrojony w stosunku do wniosku, który był poddany pod głosowanie w Budżecie Obywatelskim. Zrezygnowano bowiem z części inwestycji dotyczącej parkingu i kasy przy ul. Wspólnej. - W związku z wydanymi zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z 23.02.2022 r., negatywnie odnoszącymi się do budowy miejsc parkingowych oraz prowadzącej do nich drogi dojazdowej, postanowiono zrezygnować z tego zakresu. Z uwagi na wysokie koszty wykonania pełnej inwentaryzacji, projektu rozbiórki i projektu budowy odtworzeniowej postanowiono zrezygnować z przeniesienia zabytkowego budynku kasowego od ul. Wspólnej - informuje Łukasz Mierzejewski. Co zostanie zbudowane? Urzędnicy zamierzają zlecić wykonanie projektu budowlanego uwzględniającego powstanie sanitariatu dla osób z dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami, remontu budynku kasowego przy wejściu od strony ul. Agrykola, budowy obiektu depozytowego zgodnego z wymogami PZPN oraz wykonania nawierzchni utwardzonej, ogrodzenia i bramy wejściowej zgodnej z wytycznymi PZPN od strony ul. Agrykola. Zlecona dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje też pozyskanie mapy do celów projektowych i opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu. Kiedy zaplanowano zakończenie inwestycji? Tego na razie nie wiadomo. Obecnie trwa procedura wyboru projektanta. Dopiero po wykonaniu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę. Zarówno dokumentacja jak i realizacja inwestycji będą sfinansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego. Na ten cel w budżecie miasta na 2022 roku zapisano kwotę 557 tys. zł.

SM