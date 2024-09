Who is Who, czyli kto jest kim w Elblągu

To nowy dział portEl.pl, w którym przedstawiamy biogramy (wraz ze zdjęciami) osób pełniących w Elblągu funkcje publiczne, znane z działalności w kulturze, edukacji, gospodarce, polityce, sprawach społecznych czy sporcie, a także osiągających sukcesy na arenie regionalnej, ogólnopolskiej czy międzynarodowej w różnych dziedzinach życia. Biogramów jest na razie 100, ale to dopiero początek, bo opisywanych postaci będzie systematycznie przybywać. Zachęcamy do lektury i współpracy przy rozwijaniu „Who is who”.

Pierwszą i to bardzo udaną próbę przedstawienia w jednym miejscu osób znanych w Elblągu podjęli w 1999 roku Dorota i Jerzy Wcisła, wydając wówczas książkę „Who is who w Elblągu”, w której opisano około 350 postaci. Wielu z nich już dzisiaj niestety nie ma z nami, u większości wiele się zmieniło, przybyło też w mieście wiele nowych twarzy, w końcu dzieli nad od tego czasu niemal całe pokolenie.

Po 25 latach nawiązujemy do książkowego wydawnictwa, ale w wersji internetowej, tworząc oddzielny dział na portEl.pl – Who is Who. Znalazły się w nim informacje dotyczące osób znanych w Elblągu z publicznej działalności, kierujących ważnymi miejskimi instytucjami, osiągającymi sukcesy na arenie regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w różnych dziedzinach życia. Mamy nadzieję, że „Who is Who” stanie się swego rodzaju lokalną internetową encyklopedią na temat znanych elblążan, by mieszkańcy mogli lepiej ich poznać.

Do wielu osób zwróciliśmy się mailowo, prosząc o nieznane nam szczegóły dotyczące ich zawodowych karier, zachęcając, by podzielili się z Czytelnikami swoimi zainteresowaniami i innymi interesującymi szczegółami. Tym, którzy odpowiedzieli na nasz apel, serdecznie dziękujemy.

Biogramy ułożone są w kolejności alfabetycznej, można też je wyszukiwać po nazwiskach. Na razie jest ich dokładnie 101, ale systematycznie będziemy ten dział rozwijać, bo wielu jeszcze znanych elblążan jest do opisania. Na bieżąco też będziemy aktualizować biogramy już opublikowane, gdyby coś istotnego się w nich zmieniło.

Zachęcamy do lektury i współpracy przy rozwijaniu „Who is who”. Kontakt z redakcją pod adresem - whoiswho@portel.pl

