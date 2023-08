Wicestarosta elbląski: Nie przekroczyłem swoich uprawnień

Do naszej redakcji wpłynęło oświadczenie Ryszarda Zająca, wicestarosty elbląskiego. Odniósł się w nim do ostatnich wydarzeń związanych z postępowaniem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie dotyczącej urzędników powiatu elbląskiego i gminy Młynary. Treść oświadczenia publikujemy poniżej.

W przestrzeni medialnej pojawiły się wypowiedzi przypisujące mi rzekome popełnienie przestępstwa w związku z pełnieniem przeze mnie funkcji wicestarosty elbląskiego, którą sprawuję z wyboru Mieszkańców powiatu elbląskiego i radnych Rady Powiatu w Elblągu .

W związku z powyższym, w poczuciu obowiązku przedstawienia Państwu zaistniałych faktów oświadczam, że:

1. Na zlecenie Prokuratury w Bydgoszczy, zostałem zatrzymany w moim mieszkaniu w dniu 29.08.23r. o godz. 6:00 rano przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego i przewieziony do Prokuratury w Bydgoszczy, mimo tego że stawiłbym się w każdym miejscu i o każdej porze na wezwanie Prokuratury.

2. Prokurator przedstawił mi zarzut popełnienia występku przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego z art. 231 §1 kk polegającego na wydaniu decyzji nr 1/20 z dnia 14.08.2020r. o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, publicznej drogi gminnej leżącej na terenie gminy Młynary, z pominięciem 14-dniowego terminu na obwieszczenie o zamiarze wydania ww. decyzji.

3. Jedynym zarzucanym mi „czynem” jest zastosowanie 7-dniowego, zamiast 14-dniowego terminu na obwieszczenie. To stanowiło podstawę do uruchomienia organów ścigania, zatrzymania mnie nad ranem, dowiezienia do Bydgoszczy przez funkcjonariuszy CBA z Białegostoku. Nikt, nie wyłączając Prokuratury, przed wydaniem decyzji, ani po jej wydaniu, do czasu przedstawienia mi zarzutów, nie zgłosił zastrzeżeń ani środków odwoławczych, co do tego postępowania i samej decyzji. Wręcz przeciwnie - osoby, które mogły być stronami postępowania złożyły oświadczenia na piśmie, że nie składają żadnych uwag.

4. Między innymi na podstawie właśnie tej decyzji z dnia 14.08.2020 r., gmina Młynary uzyskała na przebudowę tej drogi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ponad 1,1 mln zł.

5. Ta publiczna droga gminna została wybudowana i korzystają z niej obecnie wszyscy zainteresowani, w tym w szczególności Mieszkańcy miasta i gminy Młynary, powiatu elbląskiego oraz ich goście

6. Prokurator po przesłuchaniu zwolnił mnie tego samego dnia do domu, ograniczając się jedynie do zastosowania poręczenia majątkowego w wysokości 10 000 zł. Będę składał zażalenia na to postanowienie, ponieważ moim zdaniem jest bezpodstawne.

7. Lekarz, którego wymieniają notatki prasowe, nie ma żadnego związku z wymienioną decyzją, drogą, ani stawianymi mi zarzutami.

8. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że istnieje nieprzypadkowa zbieżność czasowa działań podjętych przeciwko mnie przez Prokuraturę, z obecnym okresem przedwyborczym. Przypuszczenie to potęguje fakt, że czynności w tej sprawie CBA rozpoczęła już w roku 2020, a zarzuty stawiane są mi dopiero po ponad 3 latach, tuż przed wyborami.

Podsumowując pragnę oświadczyć, że nie przekroczyłem swoich uprawnień, dopełniłem swoich obowiązków, działałem w interesie publicznym oraz nie przyjąłem żadnej korzyści majątkowej, bo nawet nie ma takiego zarzutu.

Ufam w sprawiedliwość niezawisłych Sądów, nadal pracując na rzecz Mieszkańców powiatu elbląskiego.

Ryszard Zając, wicestarosta elbląski