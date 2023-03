Wicewojewoda: „To przerażające, jak władze miasta podeszły do tego tematu”

Politycy PiS zarzucają władzom Elbląga, że przez ostatnie lata nie zrobiły nic – mimo decyzji straży pożarnej - dla poprawy bezpieczeństwa pożarowego w trzech elbląskich przedszkolach: nr 5 przy ul. Szańcowej, nr 8 przy ul. Bema i nr 15 przy ul. Starowiejskiej. Powołują się na dokumenty, opublikowane w Internecie. Nasza redakcja dotarła do protokołu dotyczącego przedszkola nr 8.

Powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, otrzymaliśmy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych w Przedszkolu nr 8 przy ul. Bema. Kontrolę przeprowadzono 30 listopada 2022 r., raport powstał kilka dni później. Wynika z niego, że władze miasta od 2016 roku nie zrealizowały nałożonych na nie obowiązków związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym w przedszkolu. Miały na to czas do końca 2020 roku.

Chodzi m.in. o odpowiednią długość dróg ewakuacyjnych, obudowanie klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służących do usuwania dymu, wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie, oddzielenie piwnicy przedszkola od pozostałej części stropami i ścianami o odpowiedniej klasie ogniowej, oddzielenie pod względem pożarniczym pomieszczenia, w którym znajduje się węzeł ciepłowniczy, wyposażenie budynku w hydranty i zabezpieczenie konstrukcji dachu materiałami o odpowiedniej klasie odporności ogniowej.

- Pragnę nadmienić, że przedmiotowa kontrola, była kontrolą sprawdzającą i obejmowała swoim zakresem wyłącznie stan wykonania obowiązków nałożonych wcześniejszą decyzją administracyjną – napisała w odpowiedzi na nasz wniosek KM PSP w Elblągu.

Podobne zalecenia, jak wynika z dokumentów opublikowanych na Facebooku przez stronę Jawny Elbląg, władze miasta otrzymały jeszcze w 2016 roku od komendanta miejskiego straży pożarnej w sprawie Przedszkola nr 5 przy ul. Szańcowej oraz Przedszkola nr 15 przy ul. Starowiejskiej. Na wszystkie te dokumenty podczas zwołanej w środę konferencji prasowej powoływali się politycy PiS: wicewojewoda Piotr Opaczewski i wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. Zarzucili władzom miasta, że nie zrobiły nic dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w tych placówkach.

- To są decyzje straży pożarnej wydane w latach 2015-2016. To nie jest mowa o skrzypiących schodach, to kwestia bezpieczeństwa dzieci i wszystkich osób, które w tych placówkach przebywają. To przerażające, jak władze miasta do tego tematu podeszły, to systemowa sytuacja – mówił Piotr Opaczewski. Dodał, że w wielu innych przedszkolach w Elblągu i powiecie zalecenia strażaków zostały wykonane. Podał przykład prywatnego przedszkola Piekarczyk, przedszkoli w Pasłęku, Rychlikach czy Tolkmicku. – To nie są duże pieniądze, by poprawić bezpieczeństwo. Za pół miliona fundujemy sobie tężnię, może czas, by z niej zrezygnować, a te 500 tys. zł zainwestować w bezpieczeństwo dzieci.

- Jesteśmy na tym samym etapie co dwa miesiące temu. Mimo determinacji rodziców, którzy chcą, by ich dzieci czuły się w przedszkolu bezpiecznie, pan prezydent i koalicja rządząca miastem wygasza przedszkole nr 8. Było tu 75 dzieci, potem 46, zaraz będzie 20 i prezydent powie, że koszt utrzymania dziecka jest tak duży i nie ma sensu utrzymać przedszkola i trzeba je zlikwidować – stwierdził wiceminister z PiS. - Żądamy, aby pan prezydent wznowił rekrutację do przedszkola nr 8, a na czas remontu budynku przeniósł wszystkich razem, łącznie z pracownikami do innego budynku.

Pieniędzy na remont przedszkola w budżecie miasta na razie nie ma. Prezydent Witold Wróblewski złożył do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 10 wniosków w sumie na 30 milionów złotych. Dotyczą m.in. przedszkoli nr 5 i 8 (kwota po 3,5 mln złotych) oraz Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3. Szczegółowy wykaz zamieszczamy tutaj. Wnioski można składać do 31 marca, rozstrzygnięcia konkursu można się spodziewać w najbliższych miesiącach.

– Liczę na to, że prezydent złożył dobry wniosek, że się nie pomylił i zależy mu na tym remoncie – stwierdził pytany o tę sprawę wiceminister Śliwka.

- Nie słyszałem, by rekrutacja w przedszkolu nr 8 została wznowiona. Prezydent okopał się na swoim stanowisku i zobaczymy, co będzie dalej. Nam też się nie podoba, że musimy go za to atakować, ale jeżdżę po wielu samorządach, spotykam się z wójtami, burmistrzami, także takich które są zupełnie po drugiej stronie - w cudzysłowie - barykady, np. z Lewicy i nigdzie się tak ciężko nie rozmawia, jak w Elblągu – stwierdził Piotr Opaczewski.