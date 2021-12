Wiecznie zielona (Opowieści z lasu, odc. 301)

19 grudnia to Dzień Wiecznie Zielonych Roślin. Nazwa mówi sama za siebie, my szerzej przyjrzymy się jednej z takich roślin, którą bardzo lubimy.

Jak podaje „Kalendarz Świąt Nietypowych”, wiecznie zielone rośliny to przede wszystkim iglaki.

- Rośliny te nie gubią liści, igieł całkowicie, robią to latami zastępując je nowymi pędami. Dzień wiecznie zielonych roślin to czas zadumy nad pięknem, jakie nas otacza, mimo szarości za oknem, zimna i śniegu – podaje strona.

A skoro teraz za oknem ciemno i zimno, to żeby nabrać trochę kolorów, dziś napiszemy więcej o jednej z wiecznie zielonych roślin - o gatunku jeżyny, malinie. Chociaż na jej owoce przyjdzie nam oczywiście jeszcze poczekać parę ładnych miesięcy...

- Malina właściwa (Rubus idaeus) to krzew z rodziny różowatych o jadalnych, smacznych owocach – czytamy na medianauka.pl. - Malina właściwa występuje w lasach, na zrębach, jest też uprawiana w ogrodach dla cennych owoców. To gatunek Europy i Azji, introdukowany w Ameryce Północnej. W naszym kraju jest pospolity na terenie całej Polski. Lubi stanowiska nasłonecznione, gleby lekko kwaśne, a także zasadowe – podaje strona. Roślina kwietnia od maja do czerwca.

Łodyga maliny ma w dolnej części kolce przypominające igły, liście są „pierzasto-złożone, 3-5-7 listkowe, zielone, od spodu filcowate, skrętoległe, piłkowane, liście pędów kwiatowych 3-listkowe”. Kwiaty – w zwisających kwiatostanach – są drobne, obupłciowe. Są też miododajne. Owoce są różowe, niekiedy żółte, dojrzewają w lipcu.

- Świeże maliny są znakomitym źródłem witaminy C. Maliny w sposób naturalny wzmacniają układ odpornościowy człowieka. Maliny to najbardziej delikatny rodzaj jeżyn, ponieważ mają wydrążony rdzeń. Malina to bogate źródło substancji mineralnych takich jak żelazo, magnez, potas czy wapń – czytamy na ekologia.pl.

- Maliny oczywiście nie tylko dla nas ludzi stanowią cenne pożywienie. W zasadzie to na pierwszym miejscu jest to pokarm dla zwierząt w lesie, dla których w okresie zimowym odnalezione malinowe zarośla mogą okazać się zbawienne - dodaje Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg.