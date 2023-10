Wielki Test Wiedzy o Elblągu. Oni wygrali, Ty też możesz wygrać!

Już tylko dni dzielą nas od V Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu. W środę, 11 października, z 60 pytaniami zmierzą się zarówno uczestnicy naszej zabawy w kinie Światowid jak i internauci poprzez stronę portEl.pl

Jak wygrać Wielki Test Wiedzy o Elblągu? - Trzeba czytać, dużo czytać o historii miasta, interesować się tym, co się w nim dzieje. I trochę je lubić – radził Czytelnikom portElu Adam Maksymiuk, laureat pierwszej i drugiej edycji Wielkiego Testu o Elblągu, który uwielbia pytania historyczne.

- Lubię swoje miasto, lubię czytać, dowiadywać się, co tu się działo – podkreślał z kolei Czesław Latoch, zwycięzca trzeciej edycji Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu. - To dzięki żonie tu przyszedłem, wygoniła mnie tu (uśmiecha się): "Zawsze się tak dużo mądrzysz o Elblągu, idź, sprawdź się, jaki będziesz mądry wśród innych". Okazuje się, że miała rację, że mnie wygoniła – przyznawał pan Czesław, gdy odbierał nagrodę.

- Konsekwentnie i systematycznie interesować się najbliższym otoczeniem, brać udział w miejskich wydarzeniach, czytać książki poświęcone Elblągowi no i rozwiązywać quizy na portElu - radzi ubiegłoroczny zwycięzca Marek Kamm, który zapowiada, że w tym roku będzie starał się obronić tytuł.

Wygrać może każdy. Liczy się wiedza i odrobina szczęścia, bo każde z 60 pytań zawiera cztery odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. A wszystkich, którzy chcą wziąć udział w fajnej zabawie zapraszamy 11 października o godz. 17 do dużej sali kina Światowid. Zapisy przyjmujemy pod adresem wielkitest@portel.pllub telefonicznie pod nr 55 235 39 76 (pn-pt. w godz. 9-16) do 11 października. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, który ułatwi kontakt.

Co czeka uczestników

Uczestnicy V Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu zmierzą się z 60 pytaniami. Każde z pytań będzie miało cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna będzie prawidłowa. O co będziemy pytać? Dosłownie o wszystko – historię miasta, jego gospodarkę, sprawy społeczne, komunikację, sport, kulturę i wiele innych dziedzin.

Zwycięzców testu poznajemy dopiero na scenie. Państwa testy dla osób sprawdzających są anonimowe. Oznaczone tylko numerami. Na koniec zabawy wywieszamy listę, na której można będzie sprawdzić swój wynik. Wystarczy pamiętać swój numer z testu.

Nagrody

O co walczą uczestnicy Wielkiego Testu? Nie tylko o chwilę sławy, ale także o konkretne nagrody.

- zwycięzca Wielkiego Testu otrzyma laptop (ufundowany przez prezydenta Elbląga),

- zdobywca drugiego miejsca tablet z zestawem słuchawkowym (ufundowany przez marszałka województwa),

- laureat trzeciego miejsca – smartfon (ufundowany przez Radę Miejską w Elblągu).

- dla osób, które zajmą miejsca od 1 do 10 mamy książki ufundowane przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej , Biuro Regionalne Urzędu Marszałkowskiego w Elblągu oraz upominki od Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a także po voucherze do serwisu NaWynos, gdzie zamówisz jedzenie z elbląskich restauracji.

Wersja także dla internautów

Test również o godz. 17 będzie udostępniony na stronie portEl.pl, a internauci będą mieli 20 minut na przejście testu (krócej niż w wersji stacjonarnej, bo odpada czas na czytanie pytań przez prowadzących quiz). Najlepszy internauta otrzyma w nagrodę 1000 zł ufundowaną przez Elbląską Gazetę Internetową portEl.pl

By wziąć udział w rywalizacji o nagrodę, trzeba zalogować się 11 października przed godz. 17 na swoje konto na www.portEl.pl Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz je założyć tutaj UWAGA! Nie musisz się logować, jeśli chcesz jednie sprawdzić swoją wiedzę, a nie walczyć o nagrody.

Link do internetowego quizu podamy później. Pytania pojawią się o godz. 17. Żeby walczyć o 1000 zł, quiz należy rozwiązać najpóźniej do godz. 17.20. Czas odpowiedzi jest tak krótki, a pytania tak skonstruowane, by korzystać z głowy, a nie wujka „Google”.

O kolejności miejsc w teście internetowym decydować będzie liczba zdobytych w konkursie punktów. Pod uwagę będą brani wyłącznie zalogowani uczestnicy konkursu, którzy rozwiążą go w ciągu 20 minut od czasu rozpoczęcia konkursu. W przypadku równej liczby punktów wyższe miejsce zajmie uczestnik, który szybciej rozwiąże test.

Wyniki internetowej rywalizacji będą wyświetlane na bieżąco na portElu. Imię i nazwisko zwycięskiego internauty podamy w czwartek, 12 października.

Zapraszamy szkoły

W tym roku również zapraszamy uczniów elbląskich szkół ponadpodstawowych. W poprzedniej edycji Testu daliście czadu. Wasza wiedza nam zaimponowała, dlatego nie wyobrażamy sobie tej zabawy bez Was. Zgłaszajcie trzyosobowe drużyny, które będą reprezentowały szkołę. Testy rozwiązujecie indywidualnie, ale wynik sumujemy. Która szkoła zdobędzie najwięcej punktów, wygrywa. Będziemy Was doceniać, nie oceniać. Błyśnijcie wiedzą!

Dotychczas zgłosiły się

Zespół Szkół Mechanicznych, zdobywcy tytułu Mistrzowie Wiedzy o Elblągu 2022

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

Zespół Szkół Gospodarczych

IV Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

I Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

II Liceum Ogólnokształcące

III Liceum Ogólnokształcące

Nagrody dla zwycięzców ufundował Gaming Room oraz serwis NaWynos

Organizatorami V Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu są: Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl oraz Centrum Spotkań Europejskich Światowid.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: prezydent Elbląga Witold Wróblewski, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Rada Miejska w Elblągu.

Sponsorami V Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu są firmy: Delta, OPEGiEKA oraz Schmid Energy Solutions.

Nagrodę dla szkół i uczniów ufundowali: Gaming Room, EPWiK, NaWynos, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej

Regulamin V Wielkiego Testu o Elblągu

