Wielkie granie już za kilka dni

Już za kilka dni, 12 stycznia, odbędzie się 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Atrakcji nie zabraknie, w Elblągu do działania włącza się wiele firm oraz instytucji. Zobaczcie, co będzie się działo 11 i 12 stycznia.

Stare Miasto

14:00 – 14:20 Rozpoczęcie LICYTACJA

14:20 – 14:45 Paweł Marchel

14:45 – 15:00 Licytacja

15:00 – 15:45 DIAMENTY MDK Elbląg

15:45 – 16:00 Licytacje

16:00 – 16:45 BLIND BOX

16:45 – 17:00 Licytacje

17:00 – 17:45 Birds No Fly

17:45 – 18:00 Licytacje

18:00 – 18:45 IRAAS BAND

18:45 – 19:00 Licytacje

19:00 – 19:45 MAD IN POLAND

19:45 – 20:00 Wystąpienia

20:00 Światełko do nieba

Brama Targowa otwarta na WOŚP, 12 stycznia w godz. 12 - 19

PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w dniu 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy otwiera punkt widokowy na Bramie Targowej!

Za dobrowolną opłatą wrzuconą do puszki wolontariusza WOŚP będzie możliwość podziwiania miasta z góry.

Dodatkowo na punkcie widokowym, dostępny do dyspozycji odwiedzających, będzie przewodnik z Koła Przewodników i Pilotów Turystycznych im. R. Gierzyńskiego,

który opowie wszystkim chętnym ciekawostki o Elblągu!

Zapraszamy w godzinach od 12 do 19 w dniu 12 stycznia 2020 r.

Mecz piłki ręcznej KS Meble Wójcik, 11 stycznia, godz. 11

Z okazji WOŚP rozegramy będzie mecz KS Meble Wójcik z drużyną Tytanów Wejherowo 11 stycznia (sobota). Mecz zostanie rozegrany o godzinie 11 na hali MOS ul. Kościuszki 77a systemem hokejowym. 3x30min. Zapraszamy !!!!

Maluchy Pływają 11 stycznia, godz.16

Termin i miejsce:

11.01.2020 – start godzina 16:00 – basen miejski MOSiR, Elbląg, ul. Robotnicza 68.

Uczestnicy:

W zawodach może wziąć udział każdy kto utrzymuje się na wodzie

i da radę przepłynąć min. 25m ( jedną długość basenu).

Płyniemy stylem dowolnym, można używać przyborów pomocniczych, deski, makarony.

Nie musisz być super pływakiem żeby wystartować w zawodach.

Konkurencje:

25m – z przyborem ( deska, makaron )

25m – stylem dowolnym: dzieci

50m – stylem dowolnym: dzieci, młodzież i dorośli

sztafety na dystansie 4x25m lub 4x50m – styl dowolny

w sztafecie możesz wystartować z rodziną lub ze znajomymi

Nagrody:

Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowy dyplom oraz upominek.

Zapisy:

Na zawody zapisujemy się przez stronę: Festyn Pływacki, zgłoszenia przyjmujemy do 10 stycznia.

Zapraszamy całe rodziny!



Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek, 12 stycznia, godz. 11

Zapraszamy na Turniej Piki Siatkowej Młodziczek w ramach Wojewódzkiej Ligi Piki Siatkowej na hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu.

W turnieju będą uczestniczy następujące zespoły:

1. KS PERŁA Olecko

2.UKS OLIMP Bartoszyce

3.UKS WARMISS Volley Olsztyn

4.MKS TRUSO Elbląg

W turnieju będą uczestniczyły najzdolniejsze dziewczęta do 14 lat naszego województwa. Elbląski zespół poprowadzi – trener Wojciech Samulewski

Gwarantujemy emocje i dobrą zabawę, zapraszamy wszystkich zwłaszcza rodziny z dziećmi.

Bieg „Policz się z Cukrzycą”, 11 stycznia, godz. 17

Bieg WOŚP dla dzieci, bieg z Przeszkodami pod nazwą „OCR KID ELBLĄG”

Miejsce: hala Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Korczaka 34

( wejście od strony bieżni LA )

Zgłoszenia w dniu startu do godz.16.45

Warunkiem udziału w biegu: zgłoszenie rodzica w dniu startu w biurze zawodów oraz posiadanie obuwia zmiennego.

Program imprezy:

16.15-16.45 Rejestracja zawodników w biurze zawodów: hala sportowa SP11 ul. Korczaka 34 (wejście od strony bieżni LA )

16.50 Odprawa techniczna

17.00 Otwarcie zawodów

17.05 Start biegu dzieci z rodzicami 0-2 lata ( 50m )

17.10 Start biegu dzieci z rodzicami lub samodzielnie 3-4 lata ( 100m )

17.15 Start biegu dzieci 5-6 lata ( 200 m)

17.20 Start biegu dzieci 7-8 lata ( 200m )

17.25 Start biegu dzieci 9-10 lat ( 300m )

17.30 Start biegu dzieci 11-12 lat ( 300m )

17.40 Start biegu dzieci 13-15 lat ( 300m )

Wszystkie starty odbywać się będą po pętli z co najmniej 10 przeszkodami! Jest to bieg charytatywny -liczy się udział zawodnika oraz jego wsparcie WOŚP.

XXVIII FINAŁ WOŚP 11 stycznia, Centrum Handlowe Ogrody

12:00 – 12:10 Licytacja

12:10 – 12:40 Występ muzyczny MAŁE DIAMENTY Młodzieżowy Dom Kultury Elbląg

12:40 – 13:00 Iwa zumba malutka I premium fitness&gym

13:00 – 13:10 Licytacja

13:10 – 13:30 Występ muzyczny Paweł Marchel

13:30 – 13:50 Pokaz Goldenów „POSŁUSZEŃSTWO W GRUPIE”

13:50 – 14:00 Licytacja

14:00 – 14:10 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu / Prezentacja wystąpienia: Dyrektor ds Pielęgniarstwa, Ordynator Oddziału Noworodka, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

14:10 – 14:20 Licytacja

14:20 – 14:40 Uczniowski Klub Tańca Sportowego DESTINATION DANCE GROUP

14:40 – 14:50 Licytacja

14:50 – 15:20 Występ muzyczny DIAMENTY Młodzieżowy Dom Kultury Elbląg

15:20 – 15:30 Licytacja

15:30 – 15:50 Iwa zumba malutka I premium fitness&gym

15:50 – 16:00 Licytacja

Pomagaj WOŚP nie wychodząc z domu

Możemy wspierać WOŚP nie wychodząc z domu. Oto link do naszej indywidualnej sztabowej eSkarbonki: https://eskarbonka.wosp.org.pl/jv9brd

W tym roku podczas finału grają z nami także Offroadowcy. Tradycyjnie wydarzenie odbędzie się na Modrzewinie

1. Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju Koło „Łaziki” w Sierpinie oraz członkowie team-u Elbląskie Mistrzostwa 12H.

2. Głównymi wspierającymi są Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodnikach oraz członkowie Alfa Team w Elblągu.

3. Teren realizacji wydarzenia: „Modrzewina”.

4. Termin realizacji wydarzenia: 12.01.2020r.

5. Charakter wydarzenia:

a. zmagania kierowców w dwóch klasach:

- „Light” o charakterze przygody (auta fabryczne, auta terenowe).

- „Off-Rad” o charakterze przeprawy (auta zmodyfikowane).

6. Przebieg:

a. 08.00 – 09.00 Zapisy

b. 09.00 – 10.00 Odprawa

c. 10.00 – Start

d. 14.30 – Zdawanie Kart

e. 15.30 – Podsumowanie

f. 15.45 – Przedstawienie wyników

7. Inne informacje:

a. W ramach wydarzenia poza zmaganiami kierowców przygotowane będą m.in.:

- pokaz zachowania się kierowcy w sytuacji wypadku na drodze.

- stanowisko do doskonalenia umiejętności w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej osoby dorosłej na manekinie Ambu.

- strzelnica do strzelania z replik ASG wraz pokazem wyposażenia.

- gorący posiłek i napoje dla uczestników .

b. Po zakończeniu zmagań odbędzie się Aukcja przedmiotów przekazanych przez Sponsorów.

Zachęcamy do skorzystania z okolicznościowej nakładki WOŚP Elbląg na koncie FB, a także do wzięcia udziału w aukcjach. Więcej na stronie wosp-elblag.pl

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu, Urząd Miejski w Elblągu, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu,

Z WOŚP grają: 59 sztabików, Wojewódzki Szpital Zespolony, podmioty prywatne.