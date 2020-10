Wielonarodowa dywizja ćwiczyła w Czechach

Na poligonie w Libavie (Republika Czeska) zakończyło się ćwiczenie Decisive Vision 20, podczas którego żołnierze Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód wspierali swoich czeskich kolegów w trakcie planowania działań obronnych.

Przygotowania do ćwiczenia pk. Decisive Vision 20 rozpoczęły się już na początku września bieżącego roku. Żołnierze Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód (DWDP-W) we współpracy z przedstawicielami 7 Dukelskiej Brygady Zmechanizowanej przygotowali tło taktyczne oraz rozkaz bojowy do ćwiczenia. Opracowanie dokumentów zostało poprzedzone wizytą zastępcy dowódcy brygady płk. Petra Blechy oraz jej szefa sztabu płk. Miroslava Vybíhala. Podczas ich pobytu omawiane były, m.in., kwestie współpracy i udziału we wspólnych ćwiczeniach w kolejnych latach.

Ćwiczenie pk. Decisive Vision 20 rozpoczęło się 5 października na poligonie w Libavie. Podczas ćwiczenia przedstawiciele DWDP-W, którymi dowodził zastępca dowódcy dywizji gen. bryg. Pavel Lipka, występowali jako doradcy wspomagając żołnierzy 7 Dukelskiej Brygady Zmechanizowanej podczas planowania działań obronnych. Ćwiczenie wizytowali Dowódca Wojsk Lądowych gen. bryg. Ladislav Jung i Szef Dyrektoriatu Sił Specjalnych gen. bryg. Pavel Kolar.

7 Dukelská Brygada Zmechanizowana z Czech jest jedną z jednostek wojskowych, z którą, obok afiliowanych do elbląskiego dowództwa brygad „Żelazny Wilk” (Litwa) oraz 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, dowództwo współpracuje od samego początku jego istnienia. 7 Brygada znajdowała się w strukturach ćwiczebnych dywizji podczas ćwiczeń takich jak Saber Strike 2018 i Anakonda 2018.

Dla żołnierzy dowództwa dywizji ćwiczenie pk. Decisive Vision 20 było kolejnym przedsięwzięciem szkoleniowym po ćwiczeniu Dzik 20, w trakcie którego 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana zakończyła certyfikację, potwierdzając zdolność do realizacji zadań jako National Home Defence Forces (NHDF).

Obecnie żołnierze dowództwa intensywnie przygotowują się do udziału w ćwiczeniu pk. Iron Wolf 20, które rozpocznie się na początku listopada bieżącego roku. Podczas ćwiczenia w strukturach dowództwa znajdować się będą, m.in., litewska brygada „Żelazny Wilk” oraz wielonarodowa grupa bojowa, która stacjonuje na Litwie w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności NATO na wschodniej flance Sojuszu.