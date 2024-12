Wigilijny piątek na Placu Dworcowym

To była już dziesiąta wigilia dla osób w kryzysie bezdomności, samotnych i potrzebujących, którą zorganizował Elbląski Oddział Chrześcijańskiej Misji Społecznej Teen Challenge. - Jestem sama w domu, to chociaż tu wigilię spędzę, bo nie mam już w życiu nikogo - powiedziała nam podczas dzisiejszego (20 grudnia) spotkania na Placu Dworcowym pani Renata, jedna z jego uczestniczek. Zdjęcia.

Było wspólne kolędowanie i wspólny posiłek. Były też paczki, świąteczne kartki i modlitwa. Spotkanie wigilijne Teen Challenge to już w Elblągu tradycja. Przychodzą na nie ci, których nie stać na jedzenie, osoby w kryzysie bezdomności, a także wszyscy, którzy są lub czują się samotni.

– Inicjatywa pojawiła się spontanicznie, ale bardzo naturalnie, bo skoro spotykamy się regularnie co piątek, to nie możemy przegapić tak ważnego czasu, jak ten świąteczny – mówi Beata Grzeszczuk z Elbląskiego Oddziału Chrześcijańskiej Misji Społecznej Teen Challenge. – Na początku dostawaliśmy ze szkół jedzenie, które zostało im z wigilii klasowych, potem to się bardzo rozrosło i teraz przyłącza się do nas wielu wspaniałych ludzi. Mamy dziś dużo dań, w tym oczywiście gorące posiłki, bo mogą być tu osoby, które dziś lub od kilku dni nic nie jadły.

Święta to z pewnością czas, w którym nikt nie chce być samotny, dlatego takie inicjatywy są ważne dla mieszkańców, którzy, tak jak pani Renata, nie mają rodziny. - Jestem sama w domu, to chociaż tu wigilię spędzę, bo nie mam już w życiu nikogo. Mój syn się powiesił, co mnie załamało. Po tym dostałam udaru, dochodzę teraz do siebie, ale po co, dla kogo? Przyszłam tu, żeby pobyć wśród ludzi - mówi pani Renata, uczestniczka wigilijnego spotkania.

Jak podkreśla Beata Grzeszczuk, każdy, kto przyszedł dziś na spotkanie, otrzymał ciepły posiłek, herbatę oraz drobny upominek. Wigilia jest przede wszystkim okazją do spotkania się, rozmowy i słuchania kolęd na żywo. - Przychodzę tu od siedmiu lat, dziękuję bardzo Bogu, za to, że mogę tu spotykać się z ludźmi, życzę im wszystkim zdrowych i wesołych świąt – mówi pani Anna. – Ja sama miałam bardzo ciężkie życie, modlę się za wszystkich, którzy tu dziś są.

Wśród uczestników wigilii była też wychodząca obecnie z kryzysu bezdomności pani Renata. - Przychodziłam tu co tydzień na spotkania, bo nie miałam gdzie mieszkać, żyłam na ulicy – wyznaje kobieta. – Teraz już mam pokój u znajomego, ale przychodzę na spotkania dalej. Na wigilii jestem drugi raz, podoba mi się wszystko, wystrój, pieśni, jedzenie też.

Pani Renata chciałaby się usamodzielnić i zmienić swoje życie. Jak nam powiedziała, martwi się jednak tym, że przez problemy zdrowotne nie znajdzie zatrudnienia. Stara się jednak myśleć pozytywnie i jak wielu uczestników dzisiejszej wigilii, cieszyć wieczorem z kubkiem gorącej herbaty przy muzyce na żywo.

Stowarzyszenie Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna to organizacja społeczna, która od lat otacza osoby uzależnione kompleksową opieką - począwszy od motywowania do leczenia poprzez terapię w ośrodku, czy działania postresocjalizacyjne w hostelu. Od wielu lat na placu przed elbląskim dworcem organizuje piątkowe spotkania dla osób w kryzysie bezdomności i uzależnienia.