Na niedzielę (22.11) Elbląski Strajk Kobiet zapowiedział kolejny protest w naszym mieście - pod hasłem Wkurzone za Warszawę. Tym razem najliczniejszą grupą, która się na nim stawiła byli policjanci. Legitymowali osoby, które gromadziły się przed Bramą Targową. Zdjęcia.

„Przed nami kolejny spacer. Dosyć siedzenia w domu. Czas działać i ... rozprostować kończyny. Ruszamy w niedzielę o godz. 17" - na to zaproszenie zamieszczone na profilu społecznościowym Elbląskiego Strajku Kobiet odpowiedziało jednak niewielu mieszkańców. Przed Bramą Targową zgromadziło się około 30 osób, większość z nich została natychmiast wylegitymowana przez policjantów.

- Jeżeli naprawdę ktoś chce, żeby były zmiany, to powinien tu być - bo z domu się tego nie zrobi. Musimy pokazać, że wychodzimy solidarnie. O Elblągu nie będę mówić... widać co się dzieje. To jest pisowskie miasto. Hejt jest okrutny, jedna osoba będzie podana do sądu – mówi Izabela Daciuk z Elbląskiego Strajku Kobiet.

W rocznicę uzyskania w Polsce przez kobiety praw wyborczych planowane jest kolejne wydarzenie.

- Dziś nie planujemy marszu, ponieważ mamy niespodziankę na sobotę - na 102. rocznicę praw wyborczych kobiet. 11 listopada to jest święto kiboli i nazistów, ewentualnie pisowców. Ustaliłyśmy w OSK, że naszym świętem będzie zawsze 28 listopada: Dzień Niepodległej Polki – wyjaśnia Izabela Daciuk.

Uczestnicy niedzielnego protestu przeszli spokojnie (w asyście policjantów) ulicą Stary Rynek, Wigilijną, Wodną, wrócili przed Bramę Targową, gdzie odśpiewali Rotę.