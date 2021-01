Władza chce informować

Władze miasta rozpoczęły wydawanie Biuletynu Informacyjnego. Co miesiąc w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy ma docierać do mieszkańców, jest też wersja elektroniczna do pobrania ze strony internetowej miasta. Ile to będzie kosztować?

Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miejskiego pod tytułem „Elbląg.eu” z oznaczeniem „styczeń 2021” trafił do dystrybucji w ubiegłym tygodniu. My znaleźliśmy go w jednym ze sklepów sieci „Społem”. Ma 16 stron, zawiera informacje przygotowywane przez biuro prasowe Urzędu Miejskiego, wśród nich m.in. wywiad z prezydentem Witoldem Wróblewski, informacje o laureatach Nagród Prezydenta, przyjętym budżecie miasta na 2021 rok, rewitalizacji parku Dolinka, rozbudowie szpitala, elbląskim porcie, zmianach w komunikacji miejskiej czy punktach szczepień przeciw COVID-19 w Elblągu. O wszystkich tych kwestiach można było przeczytać wcześniej w elbląskich mediach. Dlaczego zatem władze miasta zdecydowały o uruchomieniu swojego własnego wydawnictwa?

- Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym prezydent jest zobligowany do informowania mieszkańców o swojej działalności. Dzieje się to między innymi za sprawą Biuletynu Informacji Publicznej, który ukazuje się w wersji elektronicznej. Z wypowiedzi mieszkańców – głównie osób starszych, wynika jednak, że wielu z nich nie ma dostępu do tych informacji. Mając to na uwadze, w porozumieniu z radnymi koalicyjnymi, podjęta została decyzja o wydawaniu w wersji papierowej Biuletynu Informacyjnego, w którym umieszczane będą informacje dotyczące prezydenta jako organu wykonawczego, jak i organu uchwałodawczego czyli Rady Miejskiej – tłumaczy Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Papierowe wydanie Biuletynu informacyjnego dostępne jest w Urzędzie Miejskim, instytucjach miejskich, niektórych sklepach spożywczych, w spółdzielniach mieszkaniowych. Wydanie można również pobrać w wersji pdf ze strony miasta.

Władze miasta planują wydawania biuletynu raz w miesiącu. Nakład pierwszego wydania to 10 tysięcy egzemplarzy. Jego druk kosztował 6759 złotych brutto.

To kolejna próba wydania papierowego Biuletynu Miejskiego. Poprzedni ukazywał się za czasów prezydentury Grzegorza Nowaczyka i Jerzego Wilka, był wydawany na papierze lepszej jakości co kilka miesięcy, a jedno wydanie kosztowało kilkadziesiąt tysięcy złotych i było dystrybuowane do skrzynek pocztowych mieszkańców.