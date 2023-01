Włamali się do Biedronki, celem był sejf

W poniedziałek (30 stycznia) w nocy w Tolkmicku doszło do włamania do supermarketu Biedronka. Sprawcy chcieli ukraść pieniądze z sejfu.

Z informacji otrzymanych od oficera prasowego KMP w Elblągu, nadkomisarza Krzysztofa Nowackiego, wynika, że w nocy z niedzieli na poniedziałek, około godziny 3, doszło do włamania do supermarketu sieci Biedronka przy ulicy Morskiej w Tolkmicku. Trzech nieznanych sprawców próbowało ukraść sejf z pieniędzmi. Na szczęście im się to nie udało. Włamywacze odeszli z niczym, zostawiając za sobą spory bałagan.

Policja zabezpieczyła sklepowy monitoring. - Obecnie trwają czynności mające na celu zatrzymanie sprawców - dodaje nadkom. Nowacki.