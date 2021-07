Woda w Tolkmicku niezdatna do picia

W wodociągu zaopatrującego gminę Tolkmicko Sanepid wykrył bakterie z grupy coli. Woda jest niezdatna do picia. Urzędnicy będą rozwozić wodę butelkowaną do osób starszych, schorowanych i mam opiekujących się dziećmi w domach.

Sanepid wykonał rutynowe badania wody w Tolkmicku 15 lipca. Okazało się, że w wodociągu sieciowym, zaopatrującym miejscowości Tolkmicko, Janówek, Kadyny, Kikoły i Nowinka stwierdzono obecność bakterii z grupy coli. Wykryto je również w wodociągu zasilającym przedszkole przy ul. Szpitalnej.

- Wykrycie obecności bakterii z grupy coli w wodzie wodociągowej pochodzącej z ujęć podziemnych może wskazywać, ze ujęcie może być podatne na zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Bakterie grupy coli nie powinny występować w dostarczanej konsumentom wodzie. Długotrwale utrzymujące się zanieczyszczenie wody pitnej bakteriami grupy coli może w konsekwencji przyczyniać się do negatywnych skutków zdrowotnych dla konsumenta. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w ww. rozporządzeniu – informuje w komunikacie Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku.

Woda jest nieprzydatna do picia. Może być używana wyłącznie do prac porządkowych i spłukiwania toalet.

Informacja o obecności niepożądanych bakterii w wodzie trafiła do tolkmickiego samorządu 19 lipca.

- 20 lipca zostanie uruchomiona infolinia w celu zgłaszania zapotrzebowania na wodę butelkową. Telefony będą odbierane w godzinach od 7.00 do 11.00 pod numerem telefonu: 55 231 61 21 wew.47. Po godzinie 11 pracownicy Urzędu będą rozwozić wodę pod wskazane adresy nieruchomości. Do kontaktu zapraszamy osoby starsze, schorowane i mamy będące same w domu, które mają pod opieką dzieci – informuje Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku w mediach społecznościowych.