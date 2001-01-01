Wody regionu wciąż niepokoją

Wystarczyło kilka godzin intensywnych opadów, by 14 września znów znacznie podniósł się poziom Kumieli, choć ostatecznie nie wprowadzono stanu pogotowia przeciwpowodziowego. Podtopienia miały za to miejsce w gminie Rychliki i Pasłęk. Z apelem w sprawie wylewającej rzeki zgłosili się do nas mieszkańcy wsi Stegny... Zobacz zdjęcia wykonane w gminie Rychliki 14 września.

... i biorąc pod uwagę niedawną powódź w Elblągu wygląda na to, że przyjdzie nam w najbliższym czasie mierzyć się z podobnymi problemami coraz częściej. Spójrzmy na komunikaty z 14 września:

- W związku z długotrwałymi opadami deszczu i wzrostem stanu wód na rzece Kumiela i Srebrny Potok, o godz. 19.15 w Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie Zespołu Kierowania, podczas którego omówiona została bieżąca sytuacja. Aktualnie poziom rzeki Kumieli wynosi 8.49 m n.p.m (czujnik na ul. Górnośląskiej) – informował w godzinach wieczornych Urząd Miejski w Elblągu.

- Znowu mamy podtopienia, zalane posesje, drogi, wylewające rzeczki. Sytuacja powodziowa w naszej gminie jest już chyba opanowana. Mamy znowu problem z wałami. Strażacy ochotnicy i pracownicy naszego Referatu Gospodarczego pracują przy zabezpieczeniu wałów w Marwicy – napisał w mediach społecznościowych wójt gminy Rychliki Zbigniew Lichuszewski. – Nie wrzucajcie butelek po piwie do fontanny, bo później mamy wielki problem z zalewaniem posesji i problem, aby wyciągnąć taki korek – zaapelował.

Zalania w Stegnach, gmina Pasłęk, fot. nadesłana przez Czytelników

Wiadomość dotycząca zalań dotarła do nas także z gminy Pasłęk.

- Chcielibyśmy zwrócić uwagę na poważny problem mieszkańców wsi Stegny (gmina Pasłęk, powiat elbląski). Elszka kilka razy w roku wylewa, zalewając nasze posesje i domy, co powoduje straty materialne i zagraża bezpieczeństwu mieszkańców – napisali do nas Czytelnicy.

W zgłoszonej przez nich sprawie wyślemy pytania do Wód Polskich i władz samorządowych, gdy dostaniemy odpowiedzi, wrócimy do tematu.

Dodajmy przy okazji, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłosiło niedawno przetarg na „Udrożnienie koryta cieków i kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu”. Chodzi o wykonanie robót budowlanych głównie w gminie Tolkmicko, polegających na udrożnieniu rzeki Kamienica w miejscowości Kamionek Wielki, udrożnienie Kanału A Polder 50 w miejscowości Kadyny, udrożnienie rzeki Olszanka w miejscowości Kadyny „udrożnienie rzeki Stradanka w miejscowości Tolkmicko, udrożnienie rzeki Suchacz w miejscowości Suchacz, Gmina Tolkmicko”. Część przetargu dotyczy rejonu Nowego Dworu Gdańskiego, planowane jest tam udrożnienie koryta Kanału A Marynowy, udrożnienie koryta Kanału Linawa, udrożnienie koryta Kanału Lichnowska Struga.

Na koniec wróćmy jeszcze do Elbląga. Po ostatniej powodzi prezydent Michał Missan przypomniał w mediach społecznościowych, że niezależnie od planowanego przez Wody Polskie zbiornika retencyjnego przy ul. Marymonckiej, w mieście ma powstać jeszcze jeden - przy ul. Spacerowej. Ma mieć również funkcję rekreacyjną. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się we wrześniu, zostaną przekazane pieniądze na opracowanie dokumentacji projektowej tego akwenu.

Poniżej Kumiela 14 września 2025, fot. KMP w Elblągu