Wojska Obrony Terytorialnej pomagają w walce z koronawirusem

Obecnie ponad 300 warmińsko-mazurskich żołnierzy jest już bezpośrednio zaangażowanych w przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się pandemii koronawirusa. Pozostałe 2100 terytorialsów z Warmii i Mazur jest gotowych podjąć takie działania w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia.

Żołnierze muszą być gotowi do podejmowania działań długofalowych. Nie wszystkie siły i środki są angażowane od razu. Powołanie do działań jest rozłożone w czasie, by zadbać o zdrowie żołnierzy, bo tylko zdrowi są w stanie nieść pomoc.

Wspólne założenia współpracy zarówno samorządu terytorialnego, żołnierzy WOT, jak i służb sanitarnych, minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zawarł w podpisanej 16 marca br. decyzji. Dowództwo WOT operację nazwało kryptonimem "Odporna Wiosna". Główny nacisk ww. decyzji został położony na wsparcie służb sanitarnych oraz samorządu terytorialnego w zaopatrywaniu osób potrzebujących w żywność i leki .

#odwaga

W obecnej sytuacji terytorialsi mają możliwość nie tylko wykazać się odwagą, a przede wszystkim za nią podziękować zaangażowanym w walkę z wirusem osobom. Na mocy podpisanej przez ministra decyzji od razu podjęto konkretne działania. Sklasyfikowano potrzebujących. Określono grupy osób objętych wsparciem:

rodziny personelu medycznego zaangażowanego w zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa; kombatanci; weterani działań poza granicami państwa; osoby starsze, powyżej 60 roku życia; osoby niepełnosprawne; osoby samotnie wychowujących dzieci; osoby poddane kwarantannie.

Szczególną grupą wspieraną przez terytorialsów są rodziny personelu medycznego, który w obecnej sytuacji jest na pierwszej linii walki z pandemią. Lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, przebywający na wielogodzinnych dyżurach w szpitalach, będą mogli skupić się na leczeniu pacjentów, mniej martwiąc się o swoich najbliższych, którzy pozostali w domach. Do ich mieszkań zostanie dostarczona żywność. Żołnierze WOT przyłożą wszelkich starań, aby rodzinom służb medycznych pomóc w tej trudnej sytuacji, a medykom podziękować za ich poświęcenie.

#tradycja

Żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej wspierają również kombatantów oraz osoby starsze, które ze względu na wiek są w podwyższonej grupie ryzyka. Każdego dnia w ramach tej grupy rośnie liczba osób objętych pomocą. Wsparcie polega na codziennym kontakcie telefonicznym oraz odpowiedzi na podstawowe potrzeby. Głównym celem podejmowanych działań jest ograniczenie ekspozycji tych osób na kontakt z potencjalnymi nosicielami wirusa.

#braterstwo

Terytorialsi nie zapominają o pomocy innym grupom społecznym. Kolejną grupą osób wspieranych przez nich są podopieczni ośrodków pomocy społecznej oraz Caritas poszczególnych diecezji. W celu sprawnej realizacji tego zadania, w brygadzie powołano koordynatora ds. wsparcia dystrybucji. Dane koordynatora zostały przekazane do wszystkich ośrodków pomocy społecznej w całym województwie warmińsko-mazurskim. Wsparcie warmińsko-mazurskich terytorialsów w tym zakresie polega na zapewnieniu transportu paczek z banków żywności do potrzebujących.

#odpowiedzialność

Aby ograniczyć ryzyko zarażenia koronawirusem do pomocy w dostarczaniu żywności i działań w ramach operacji „ODPORNA WIOSNA" oddelegowani zostali specjalnie wyselekcjonowani żołnierze, którzy mają mniej niż 45 lat, nie chorują na choroby przewlekłe i nie zgłaszają żadnych dolegliwości zdrowotnych oraz nie przebywali w ciągu ostatniego miesiąca w krajach o podwyższonym ryzyku zakażenia.

#pomoc psychologiczna

Kolejnym obszarem wsparcia w ramach operacji „OBRONNA WIOSNA" jest całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia pomocy psychologicznej. Jest to propozycja dla osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację, czy odczuwających stan wzmożonego zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa. Pod bezpłatnym numerem telefonu 800-100-102, wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego mogą uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów. Wśród konsultantów są pracownicy i żołnierze z 4W-MBOT. Pomoc psychologiczna będzie też dostępna w formie wideo czatu przez SKYPE pod nazwą: „Wsparcie Psychologiczne WOT".

#krwiodawstwo

Z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaczynają borykać się ze zmniejszoną liczbą krwiodawców. Ta przekłada się na topniejące zapasy krwi. Odpowiedzią WOT są zbiórki krwi w brygadach, Akademiach Wojskowych oraz indywidualne oddawanie krwi przez żołnierzy.

#zawsze gotowi

Jeden z punktów kredo żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej brzmi: „Jestem pomocnym ramieniem i tarczą dla mojej społeczności". W tych szczególnych dniach te słowa są dla żołnierzy WOT szczególnym sprawdzianem, do którego wszyscy podchodzą z ogromną odpowiedzialnością i zaangażowaniem.