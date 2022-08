Wojsko na Starym Mieście

fot. Marek Lewandowski

Święto Wojska Polskiego to także okazja do zaprezentowania cywilom wojskowego sprzętu. Na Starym Mieście w Elblągu można dziś oglądać sprzęt, który żołnierze na co dzień wykorzystują podczas służby. Zobacz zdjęcia.

Elbląską ulicę Stary Rynek opanowali dziś żołnierze z jednostek stacjonujących w województwie warmińsko – mazurskim. Święto Wojska Polskiego stało się okazją do zaprezentowania cywilom żołnierskiego sprzętu. Można było zobaczyć pojazdy większe i mniejsze. Te które służą do prowadzenia działań zbrojnych oraz „pomocnicze”, bez których jednak żadna armia sobie nie poradzi. Swój sprzęt pokazywały m.in. Warmińsko – Mazurska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej, oddziały wchodzące w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Dla elblążan była to okazja do zrobienia zdjęć i zapoznania się ze sprzętem wojskowym. - Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy w Elblągu było więcej wojska. Dziś, czasy się zmieniły... Warto samemu zobaczyć jak zmienił się sprzęt przez te lata. A i wnuczki mają radochę – mówi pan Andrzej, którego spotkaliśmy na pikniku.

SM