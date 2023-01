Do godz. 19 na koncie elbląskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było już ponad 330 tysięcy złotych. Gra główna scena na starówce, o godz. 20 odbędzie się Światełko do Nieba. Zobacz zdjęcia.

Na ulicach Elbląga kwestuje ponad 400 wolontariuszy, którzy zbierają datki na walkę z sepsą. A w sztabie WOŚP w Ratuszu Staromiejskim trwa liczenie już dostarczonych tu puszek. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku elblążanie przekazali na WOŚP rekordową sumę 422 tysięcy złotych. Organizatorzy akcji liczą na pobicie tego wyniku.

Z Orkiestrą jak co roku zagrał także ksiądz Kazimierz Klaban i wierni z polskokatolickiej parafii Dobrego Pasterza z ul. Warszawskiej, którzy przekazali datki z tacy na rzecz WOŚP. A godz. 14 ruszyła główna scena elbląskiego WOŚP na starówce. Jako pierwszy wystąpił zespół Karmen, od godz. 15 na scenie śpiewają Szalone i Szalone Małolaty, o godz. 16 wystąpi Fumez, o 17 - Blind Box, o godz. 18 – The Nierobbers, a o godz. 19 – Etna Kontrabande. O godz. 20 odbędzie się Światełko do Nieba. Tuż obok sceny swoje motocykle rozstawili członkowie klubu White-Red Riders Poland, nie zabrakło również amerykańskich aut.

Między koncertami trwają licytacje. Można też cały czas licytować przedmioty wystawione przez elbląski sztab WOŚP na Allegro. Najwyższą cenę - 1725 zł – obecnie ma voucher dla samochodowy detaling, 1225 zł to cena za złotą kartę do parku rozrywki Nowa Holandia, a 1136 zł kolacja z senatorem Jerzym Wcisłą.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl również wystawiła swoje gadżety. Voucher na artykuł sponsorowany przebił już wartość 660 zł, a czapka „Niezły aparat” z logo portElu - 155 zł. Można także licytować kalendarze Fotka Miesiąca oraz voucher do serwisu NaWynos.