Wpadł w poślizg i wjechał do rowu

zdj. nadesłane

W poniedziałek (13 stycznia) ok. godz. 8 doszło do kolizji w Tropach Elbląskich. Mężczyzna wjechał samochodem do rowu.

Jak informuje policja, 32-letni mężczyzna prowadzący osobowego mercedesa nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg i wypadł z drogi. Auto wylądowało w przydrożnym rowie. Na szczęście mężczyźnie nic się nie stało. Za spowodowanie kolizji kierowcę ukarano mandatem. Na miejscu pracowała policja, straż pożarna i zespół ratownictwa medycznego. Kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym na czas działań służb.

msob