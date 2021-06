Wracają Dni Elbląga

Mieszkańcy i turyści, po roku pandemicznej przerwy, będą mogli ponownie bawić się na Dniach Elbląga. Samorząd wraz z miejskimi instytucjami i partnerami przygotował wiele atrakcji, w tym koncerty, które odbędą się w 26 i 27 czerwca.

- Mam nadzieję, że pandemia odejdzie do historii, ale niestety będziemy jeszcze podczas Dni Elbląga w pewnych obostrzeniach. Nie możemy robić imprez masowych, ale będziemy organizować to, co jest możliwe – powiedział Witold Wróblewski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej o Dniach Elbląga i cyklu imprez Lato w formie, która odbyła się w Ratuszu Staromiejskim.

Dni Elbląga wracają po rocznej pandemicznej przerwie. Odbędą się w dniach 26 i 27 czerwca i będą kosztować 100 tysięcy złotych. W tym roku ze względu na pandemię samorząd nie pozyskał sponsorów, wydarzenia są finansowane z budżetu miasta i budżetów miejskich instytucji.

- Postanowiliśmy, że Dni Elbląga będą się odbywały w formie rozproszonej, ze względu na ograniczenia związane z covidem. Będą wyznaczone miejsce, w których będzie mogło przebywać do 250 osób. W takich strefach będzie obowiązywało również zachowanie dystansu — mówił Adam Jocz, dyrektor Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki. — W sobotę imprezę zaczniemy o godzinie 12 wydarzeniem o nazwie Hold Fast, mocny uścisk (nad rzeką zostaną rozwieszone liny, i będą czekać na śmiałków, którzy z użyciem jedynie rąk będą mogli przeprawić się na drugą stronę – red.). O godzinie 18 elblążan zaprosimy na koncert Sosnowskiego, następnie odbędzie się koncert zespołu Meek,oh why? I ten cykl koncertów na placu Katedralnym zakończy zespół Bibobit. Na koniec tego dnia, o godzinie 22:30, na scenie, która będzie na Moście Wysokim, wystąpi Madis. Występ ten będzie połączony pokazem laserowym na wodzie.

O letnich imprezach opowiadano dzisiaj na konferencji prasowej w Ratuszu Staromiejskim (fot. Anna Dembińska)

W drugi dzień Dni Elbląga w godz. 12-20 na placu Katedralnym będą odbywały się różnego rodzaju animacje i zmagania sportowe. A o godz. 19 wystąpi Artur Andrus i Elbląska Orkiestra Kameralna. Na zakończenie o godz. 22 na dziedzińcu elbląskiego muzeum odbędzie się kino pod chmurką (film „Na noże”). Dniom Elbląga będzie towarzyszyć wiele innych imprez, m.in. piknik RFC Poland na Modrzewinie, parkrun w parku Modrzewie, spektakle uliczne, sobota z przewodnikiem, wycieczki rowerowe i wiele innych wydarzeń. Dokładną rozpiskę Dni Elbląga i innych czerwcowych imprez znajdziecie tutaj.

Podczas dzisiejszej konferencji przedstawiono też szczegóły tegorocznej akcji Lato w formie – cyklu imprez dla mieszkańców i turystów, które będą się odbywać do końca wakacji. O szczegółach napiszemy wkrótce.