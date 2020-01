Wrócił z Chin i bał się, że ma koronawirusa

Kilka dni temu do jednej z przychodni zdrowia w Elblągu zgłosił się mężczyzna, który oznajmił, że wrócił niedawno z Chin i źle się czuje. Lekarz natychmiast powiadomił Sanepid. Na szczęście okazało się, że mężczyzna nie miał koronawirusa, ale łagodną odmianę grypy. - Koronawirus jest groźny, ale nie zapominajmy o grypie, która co roku w naszym kraju jest problemem – mówi Marek Jarosz, dyrektor elbląskiego Sanepidu.

Od ponad tygodnia media na całym świecie informują o zagrożeniu koronawirusem 2019-nCoVO, którego epidemia wybuchła w chińskim Wuhan. Zmarło już tam ponad sto osób, tysiące są zarażone. Koronawirus daje objawy podobne do grypy. Chorzy mają gorączkę, ból głowy i gardła, kaszel, są wyczerpani i nie mają apetytu. Koronawirus powoduje dodatkowo niewydolność oddechową, która może prowadzić do śmierci.

Kilka dni temu Sanepid odnotował przypadek dotyczący podejrzenia zarażenia się koronawirusem przez mieszkańca Elbląga. - Mężczyzna zgłosił się do jednej z przychodni POZ. Powiedział, że wrócił niedawno z Chin i źle się czuje. Lekarz natychmiast umieścił go w oddzielnym pomieszczeniu i nas powiadomił – mówi Marek Jarosz, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu. - Przeprowadziliśmy pełną procedurę. W Polsce są prawda nie ma jeszcze testów na obecność koronawirusa, ale dysponujemy innymi podobnymi testami, wykrywającymi grypę, które u tego mężczyzny przeprowadziliśmy. Okazało się, że pacjent przebywał w Chinach w zupełnie innym regionie i miał łagodną odmianę grypę. Po kilku godzinach został zwolniony do domu, nie wymagał hospitalizacji. Nie stwierdziliśmy zagrożenia epidemiologicznego.

Dyrektor Sanepidu radzi elblążanom, którzy przebywali w ostatnim czasie w Chinach i mają niepokojące objawy, by zgłaszali się do oddziału zakaźnego Szpitala Miejskiego w Elblągu. - W Polsce działają wszystkie procedury wprowadzone w związku z zagrożeniem koronawirusem. Jest on groźny, ale nie zapominajmy o grypie, która co roku w naszym kraju jest problemem, powodując również zgony – dodał Marek Jarosz.

Bieżące informacje na temat koronawirusa znajdziecie na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego.