Wszystkie śmieci są nasze!

Akcja sprzątania świata, fot. Mikołaj Sobczak

Pod tym hasłem w piątek (16 września) na placu Kazimierza Jagiellończyka odbyła się coroczna, przeznaczona dla dzieci i młodzieży akcja ekologiczna. Młodzi elblążanie uczyli się, jakie działania należy podejmować, by w jak w najmniejszym stopniu przyczyniać się do zaśmiecania środowiska oraz jak stać się odpowiedzialnymi mieszkańcami naszej planety. Była to już 29. edycja akcji "Sprzątanie świata". Zdjęcia.

Na placu Jagiellończyka swoje punkty rozstawili m. in. Zakład Utylizacji Odpadów, Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji i Straż Miejska. Strażnicy edukowali dzieci w zakresie bezpiecznego poruszania się po mieście, posiłkując się wielkoformatową grą planszową. W wyznaczonych punktach młodzież zaopatrywano w worki na śmieci oraz rękawiczki, czyli rzeczy niezbędne do zbierania odpadów. Worki pełne odpadów składano do głównego punktu na placu Jagiellończyka. W pozostałych punktach pokazywano dzieciom, w jaki sposób można recyklingować stare odpady i tworzyć z nich coś zupełnie nowego. Odbyły się także warsztaty z rękodzieła tj. produkcji ozdób domowych i zajęcia plastyczne. Młodzież miała do dyspozycji liczne gry i zabawy edukacyjne. Najmłodszych uczestników wydarzenia uczono od podstaw, jak segregować śmieci oraz jaki kolor przysługuje danej grupie odpadów. W Elblągu w ostatnim czasie pojawiło się dwadzieścia kontenerów na elektroodpady. Jak informują organizatorzy wydarzenia, w ciągu kolejnych tygodni to właśnie elbląska młodzież zadecyduje, gdzie ma pojawić się dziesięć następnych kontenerów.

jg