Wybierz najlepsze figurki Piekarczyka

Prezydent miasta zachęca mieszkańców do udziału w konsultacjach, podczas których wybranych zostanie pięć najlepszych propozycji figurek Piekarczyka. Figurki zostaną wykonane w formie odlewów mosiężnych i na stałe zagoszczą na Starym Mieście.

W związku z planowanym przez Departament Promocji Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu wykonaniem pięciu figurek Piekarczyka w formie odlewów mosiężnych o wysokości ok. 50 cm, które zostaną rozmieszczone w obrębie Starego Miasta w Elblągu, zaproszono szkoły, przedszkola i mieszkańców Elbląga do nadesłania swoich propozycji na figurkę elbląskiego Piekarczyka wraz ze wskazaniem lokalizacji. Wpłynęło ok. 60 propozycji. Powołana przez urzędników komisja wybrała dziesięć najlepszych propozycji figurek Piekarczyka wraz ze wskazaną lokalizacją:

Piekarczyk z książką - lokalizacja przed Biblioteką Elbląską; Piekarczyk z wędką - lokalizacja na murku na Moście Wysokim; Piekarczyk kleryk - lokalizacja przed Ścieżką Kościelną od strony Katedry Św. Mikołaja; Piekarczyk archeolog - lokalizacja przed Muzeum Archeologiczno-Historycznym; Piekarczyk z parasolką - lokalizacja przy fontannie na Placu Katedralnym; Piekarczyk z aparatem fotograficznym - lokalizacja na Ścieżce Kościelnej lub przed Ścieżką Kościelną od strony ul. Św. Ducha, zwrócony w stronę Katedry; Piekarczyk z wagą szalkową na jednej szali worek ze zbożem na drugiej monety - lokalizacja obok Specjal Pubu, ul. Wybrzeże Gdańskie; Piekarczyk z gęsim piórem - lokalizacja przy ILO; Piekarczyk listonosz - lokalizacja przy Poczcie, Pl. Słowiański; Piekarczyk z kotwicą - lokalizacja Bulwar Zygmunta Augusta.

Zachęcamy do głosowania, które odbywa się na platformie Elblag Konsultuje. Konsultacje potrwają do 20 czerwca. Pięć najlepszych propozycji figurek Piekarczyka, wybranych przez mieszkańców Elbląga większością głosów, zagości na stałe na elbląskiej starówce.