Wybory 2020. Gdzie będzie można oddać głos

Prezydent Elbląga podał do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczej w wyborach prezydenckich, które odbędą się 28 czerwca. Warto wiedzieć, że do 16 czerwca (z wyjątkiem osób na kwarantannie) trzeba zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Elblągu I za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Elblągu najpóźniej do 16 czerwca 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do 26 czerwca 2020 r.

Osoby powyżej 60. roku życia, spełniające kryteria podane w kodeksie wyborczym, mogą też głosować przez pełnomocnika, o czym powinny poinformować prezydenta Elbląga najpóźniej do 19 czerwca.

Wszystkie szczegóły w powyższych sprawach zawiera obwieszczenie prezydenta Elbląga, które jest dostępne tutaj.

Przypomnijmy, że wybory na prezydenta RP odbędą się 28 czerwca, a lokale wyborcze będą czynne w godz. 7-21.