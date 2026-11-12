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Wybrali projekt muralu na 780-lecie

 Elbląg, Wybrali projekt muralu na 780-lecie

W poniedziałek 9 listopada 2026 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która wyłoniła zwycięski projekt muralu. Za najlepszą uznano pracę Karoliny Fabii, która najlepiej odpowiadała założeniom konkursu i wyróżniała się wysokimi walorami artystycznymi.

  Elbląg, Karolina Fabia
Karolina Fabia

Jak opisuje sama autorka, mural przedstawia Elbląg jako miasto wyrastające z niemal 800 lat własnej historii, a poszczególne elementy są ułożone w taki sposób, aby oglądający mural, przesuwając wzrokiem od dołu do góry, mógł odbyć własną podróż w czasie. Architektoniczny „kopiec” tworzą budynki inspirowane charakterystycznymi obiektami miasta, ułożone chronologicznie – od średniowiecznych murów i zabytków, przez rozwój handlu, portu i przemysłu, aż po współczesną zabudowę. Wśród nich ukryte są postacie i detale nawiązujące do lokalnych legend ora z wydarzeń historycznych. Otaczające miasto statki podkreślają jego portowy i handlowy charakter. U podstawy kompozycji wypływa rzeka Elbląg.

Karolina Fabia jest graficzką, projektantką i malarką. W 2023 roku ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Od lat związana z miastem, na co dzień zajmuje się projektowaniem plakatów, identyfikacji wizualnych oraz murali obecnych w miejskiej przestrzeni. Jest autorką największego muralu na Śląsku, upamiętniającego 500-lecie Tarnowskich Gór oraz realizacji dla Kina Światowid w Katowicach.

Zwycięska praca zostanie zrealizowana na ścianie budynku przy ul. Teatralnej 6 w Elblągu jeszcze w tym roku. Centrum Sztuki Galeria EL dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, zaangażowanie oraz pracę włożoną w przygotowanie projektów. W naborze wzięło udział aż 35 osób, które zgłosiły łącznie 40 prac konkursowych.

Zadanie pod nazwą „Mural z okazji 780-lecia nadania praw miejskich miastu Elbląg” zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Mało się słyszy o takim jubileuszu miasta Elbląga. Czy nie można nagłośnić w Polsce o Elblągu i jubileuszu. Na dodatek nie ma pamiątek o jubileuszu Elbląga. Kup pamiatke tylko gdzie.
  • Bardzo fajny :)
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    2
    4
    jaa8612(2026-11-12)
  • A żurawie prężnego portu samorządowego się nie załapały?
  • Bardzo mierny pod względem artystycznym i merytorycznym.
  • Generalnie spoko, ale zbrakło mi herbu elblaga gdzues wkomponowanego
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    3
    1
    324tgedf(2026-11-12)
  • Istotnie można oko zawiesić ale i zamysł nad tą pracą, naprawdę gratuluję talentu. Nie podoba mi się za to miejsce muralu, gdzie zrobioną elewacja, ściana pod obraz jest w krytycznym stanie położona, naprawdę !
  • Zły nie jest ale aż osiem jednostek pływających a ani jednego drzewa w tym ogromie budowli
  • Nie odczuwam osobiście tej 780 rocznicy ! Nie chcę porównywania bo to nie zawsze uczciwe ale mam w pamięci święta różnych miast z Niemiec i powiem szczerze byłem zachwycony tą spontaniczna radością mieszkańców i gości, piwo się lało strumieniami, nigdzie nawet nie płaciłem bo po prostu stawiali, to dla nich był honor :⁠-⁠) Ale nie chcę być brany za tego co ceni takie pijaństwo, nie nie oto chodzi ! Podziwiałem imprezy, występy taneczne, muzyczne, handel od a do z. Stroje historyczne i legendy były i są do dziś ich kultem i warto naśladować bo tego się nie da zapomnieć. W Elblągu jest nam bardzo daleko do tego mimo że za obecnego Prezydenta dużo posunęło się do przodu ale ciągle jest ta zgnilizna wewnątrz nas samych, albo narzekamy że nic się nie dzieje albo nie potrafimy docenić i się cieszyć.
  • Dokładnie zero zieleni, warto jeszcze zwiększyć krajobraz zielenią.
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