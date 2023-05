Wybuch na Hetmańskiej

W środę (31 maja) około godziny 16 służby otrzymały informację o wybuchu w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy Hetmańskiej. Przyczyną była awaria klimatyzatora. Zobacz zdjęcia.

Z informacji, które przekazała nam policja wynika, że na jednym z balkonów należących do prywatnego mieszkania przy ulicy Hetmańskiej doszło do pożaru klimatyzatora. Mieszkańcy próbowali ugasić pożar za pomocą wody. Podczas oblewania płonącego urządzenia doszło do wybuchu. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Klimatyzator był urządzeniem kilkunastoletnim, prawdopodobnie doszło w nim do zwarcia co było przyczyną zapłonu. Wybuch mógł być spowodowany nagłą różnicą temperatur, do której doszło podczas próby samodzielnego gaszenia urządzenia.