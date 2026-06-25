Wymienią słupy oświetleniowe
Informujemy, że na zlecenie Energa Oświetlenie Sp. z o.o. na terenie miasta realizowane są prace związane z wymianą słupów oświetleniowych.
Inwestycja obejmować będzie sukcesywnie wybrane ciągi ulic:
- Lotnicza – droga powiatowa Nr 2129N (odcinek od skrzyżowania z ul. Skrzydlatą do EUHE)
- Mazurska - droga wojewódzka Nr 503 (odcinek od skrzyżowania z ul. Odrodzenia do Zakładu Oczyszczalni Ścieków)
- Nowodworska – droga powiatowa Nr 1104N (Kazimierzowo)
- Wiejska – droga powiatowa Nr 2115N
- Robotnicza – droga powiatowa Nr 2088N
- Płk Stanisława Dąbka – droga powiatowa Nr 2074N (odcinek od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Węgrowską
Prace realizowane będą przy zachowaniu ruchu drogowego. Mogą wystąpić miejscowe utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Termin zakończenia prac: koniec bieżącego roku.
zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta