Wynosik już z nami!

Dziś, odbyła się oficjalna prezentacja maskotki NaWynos. Były świetne projekty, ale głosem naszych czytelników zwyciężył projekt Przedszkola Piekarczyk. Nagroda? Warsztaty robienia pizzy w Pizzerii u Benka. Jak im poszło? Zobaczcie sami!

Nagroda główna to warsztaty kulinarne w Pizzerii u Benka! I uwierzcie nam – zabawa była przednia.

Konkurs rozstrzygnęliśmy miesiąc temu, a dziś mali artyści z Piekarczyka odebrali swoją nagrodę. Pod czujnym okiem pizzermana własnoręcznie przygotowali swoje wypieki… i oczywiście z apetytem je zjedli. Czy może być coś lepszego dla przedszkolaka? Wątpimy!

Dzięki dzielnym maluchom NaWynos pozyskało swoją oficjalną maskotkę - WYNOSIKA.

Będzie nam ona towarzyszyła na zdjęciach i filmach w najbliższym czasie.

Smacznego dnia wszystkim przedszkolakom… i nie tylko!

P.S. Przedszkolaki zaadoptowały jedną z naszych maskotek. Maluchy, dbajcie o nią