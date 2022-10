Wypadek na Grunwaldzkiej, trzy osoby w szpitalu

Fot. Mikołaj Sobczak

W sobotę ok. godz. 18 na al. Grunwaldzkiej na wysokości dworca PKP, doszło do potrącenia pieszych. Ruch w miejscu zdarzenia był utrudniony do ok. godz. 20. Zobacz zdjęcia.

Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych na al. Grunwaldzkiej. Jak dowiedzieliśmy się od policjanta pracującego na miejscu zdarzenia, sprawcą zdarzenia był Litwin, kierujący toyotą prius. Kierowca jechał w kierunku centrum miasta. Jak twierdzi, nie zauważył, że przejechał na czerwonym świetle. W efekcie wjechał w grupę pieszych, którzy po zapaleniu zielonego światła weszli na przejście. Trzy osoby z obrażeniami zostały przewiezione do szpitala. Czwarta osoba uniknęła bezpośredniego uderzenia i w dobrym stanie została skierowana na badania. Kierowca był trzeźwy. Został przez policjantów zatrzymany do wyjaśnienia. Zostało mu także odebrane prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Samochód został przekazany osobie wskazanej przez kierowcę. Do ok. godziny 20 został wstrzymany ruch na tym odcinku drogi między ul. Mickiewicza i ul. Żeromskiego.

msob