Wypadek na S7

Dzisiaj (26 czerwca) ok. godziny 18 w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego doszlo do groźnie wyglądającego zderzenia motocykisty z pojazdem osobowym.

Do wypadku doszło na drodze S7 w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego. Kierujący motocyklem marki honda nie zachował bezpiecznej odległości od jadącego przed nim volvo, w wyniku czego doszło do zderzenia tych pojazdów. Rannego motocyklistę przewieziono do szpitala.

Sprawą zajmuje się Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim. Ruch na drodze S7 był utrudniony na czas pracy służb.