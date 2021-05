Wypadek na ul. Marymonckiej, dwie osoby w szpitalu

Dziś (26 maja) przed godz. 11 na skrzyżowaniu ul. Marymonckiej z ul. Waryńskiego doszło do zderzenia hondy z mercedesem. Obaj kierowcy w wieku 93 i 22 lat zostali zabrani do szpitala. Zobacz zdjęcia.

Jak dowiedzieliśmy się od pracujących na miejscu policjantów 93-letni mężczyzna wyjeżdżając z ul. Waryńskiego nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 22-latniemu kierowcy mercedesa, który jechał w kierunku ul. Kościuszki. Obaj mężczyźni zostali zabrani przez pogotowie do szpitala. Policjanci prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności tego zdarzenia. Ul. Marymoncka będzie zablokowana dla ruchu co najmniej do godz. 12.