Wypadek w Hucie Żuławskiej. Auto zderzyło się z łosiem

W poniedziałek (5 grudnia) około godziny 19 w Hucie Żuławskiej (gmina Milejewo) doszło do zderzenia samochodu osobowego z łosiem. Do szpitala trafiła kobieta kierująca pojazdem.

Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 504 na wysokości Huty Żuławskiej. Z informacji uzyskanych od Jakuba Sawickiego z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu wynika, że osobowe volvo prowadzone przez 24-letnią kobietę zderzyło się z łosiem. Poszkodowaną przewieziono do szpitala z ogólnymi obrażeniami, nie zagrażają one jej życiu. Zwierzę zginęło w wypadku.