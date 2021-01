Wyprzedzał pijany i bez pasów, wylądował w rowie na dachu

Dziś (21 stycznia) około godz. 21 na drodze nr 503 na wysokości Rubna 27-letni kierowca renault wpadł do rowu z wodą, gdzie auto dachowało. Mężczyzna miał 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 27-latek został zabrany do szpitala. Zobacz zdjęcia.

Jak dowiedzieliśmy się od pracujących na miejscu zdarzenia policjantów, 27-letni kierujący renault jechał w kierunku Suchacza. Podczas wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do rowu z wodą, gdzie pojazd wylądował na dachu.

Mężczyzna wyszedł z auta o własnych siłach. Jak się okazało, był pijany. Alkomat pokazał 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

27-latek nie miał także zapiętych pasów i uderzył głową w szybę. Pogotowie zabrało go z urazem karku do szpitala. Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierowcy renault i skierują wniosek do sądu o ukaranie 27-latka.